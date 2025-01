Les Colònies per a Joves Intèrprets Folk a Arsèguel es dedicaran enguany a la música de les Balears

Inscripcions obertes per a les Colònies per a Joves Intèrprets Folk a Arsèguel

L’Escola Folk del Pirineu ja obre les inscripcions per a les Colònies Folk que es faran aquest estiu vinent a Arsèguel. Com en edicions anteriors, es programa dos torns que serveixen per a preparar el concert-ball que es presentarà en el marc de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, concretament el diumenge, dia 27 de juliol.

El primer torn es desenvoluparà del 27 de juny al 4 de juliol; i el segon, del 13 al 20 de juliol. Amb el músics inscrits als dos torns, es crearà l’orquestra que haurà d’interpretar una suite de concert. Es crearan, també, diferents formacions -dues per torn- que treballaran el repertori del ball.

L’equip de l’Escola Folk del Pirineu prepara el repertori per a l’espectacle tot arranjant-lo segons els diferents nivells tècnics i el tipus d’instrumentació dels músics participants. Cada any la suite gira al voltant d’un tema concret, ja sigui un viatge a una cultura determinada, personatges màgics o històries singulars. Enguany es prepararà concretament la ‘Suite 24: Música tradicional i popular de les Illes’, amb peces musicals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Paral·lelament, tant els treballs escenogràfics com les diferents activitats de lleure tindran com a referència, d’una manera o altra, la temàtica d’enguany. Per això, en aquesta ocasió es comptarà amb la participació de dues convidades mallorquines: la cantant Joana Gomila i la professora de dansa Neus Ferrer.

Els professors coordinaran cadascuna de les seccions instrumentals i el treball d’orquestra. Aquests docents hauran preparat el repertori i l’adaptaran segons les característiques dels músics assistents. Cada dia de les colònies, i com a darrera activitat musical de la jornada, hi haurà l’assaig general d’orquestra.

Durant l’estada també es treballarà en els diferents elements de l’escenografia que decorarà l’escenari del concert de presentació. A més a més, a part dels treballs musicals hi haurà diferents activitats de lleure, en les quals els músics assistents estaran acompanyats per monitors de lleure especialitzats, com també en els àpats i les pernoctacions.

Les Colònies per a Joves Intèrprets Folk compta amb l’estreta col·laboració de l’Associació ‘Arsèguel i els acordionistes del Pirineu’, organitzadora de la Trobada amb els Acordionistes.