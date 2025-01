L’Escola Agrària del Pirineu organitza un curs d’elaboració de formatges de pasta tova

Curs d’elaboració de formatges de pasta tova a l’EAP

L’Escola Agrària del Pirineu (EAP) organitza un curs d’elaboració de formatges de pasta tova. La formació especialitzada es durà a terme els pròxims dies 4, 5 i 6 de febrer a Bellestar (Alt Urgell). El nou curs forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector formatger artesà de Catalunya, que ha de permetre la millor qualificació dels professionals del sector. Per això, s’adreça sobretot a professionals formatgers que volen perfeccionar l’elaboració en pasta tova, tant en el vessant tradicional com en les fabricacions més dolces. Per a participar-hi caldrà portar bata, gorra i calçat impermeable.

El temari inclou conceptes com ara els paràmetres de la maduració de la llet, els paràmetres a assolir en la coagulació, els ferments per la coagulació i l’afinat, les pautes de tall i escorregut, l’emmotllat i les condicions durant l’afinat. Les sessions combinen pràctiques a la formatgeria de l’escola amb sessions de teoria.

El curs el dirigirà el tècnic formatger Patrick Anglade i el coordinen Núria Valls i Xavier Patxot. Les inscripcions es poden fer mitjançant el formulari publicat a internet (https://forms.office.com/e/r9cCQD4nF5). També se’n pot demanar informació al telèfon 973 352 358, al correu nvalls@gencat.cat o directament a l’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).

El cost de la inscripció és de 32 €. L’horari serà: dimarts 4, al llarg del dia (9.00-18.00 h), dimecres 5, començant una hora més tard (10.00-18.00 h), i dijous 6, al matí (9.00-14.00 h).