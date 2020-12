L’Andorra Sports Startup Challenge selecciona els 10 finalistes entre startups de 18 països

Invest in Andorra / Innovation Hub Andorra (Actua) i el Global Sports Innovation Center impulsat per Microsoft (GSIC), tenen el plaer d’anunciar els 10 finalistes de l’Andorra Sports Startups Challenge, un projecte que busca identificar les solucions més disruptives i les últimes tecnologies en tot el món a través d’un concurs d’startups per ajudar a millorar l’experiència i la fidelització de l’usuari a desestacionalitzar l’oferta esportiva i turística a Andorra.

Gairebé 70 empreses de 18 països van postular al procés per oferir les seves solucions per aplicar-se entre d’altres a segmentació i personalització de continguts per públic objectiu, optimització de l’experiència del client mitjançant la combinació i la integració d’aspectes digitals i físics, activació de patrocini i monetització de contingut. Tot això focalitzat en els esports d’hivern, esports de muntanya i el ciclisme.

Finalment els 10 finalistes són: Blocksport (Suïssa), CamOnApp (Argentina), EVIX FIRM SL (Espanya), Force Impact Technologies (FIT) (Estats Units), Global Sport Technology (Regne Unit), Macco Robotics (Espanya), MoonBikes Motors (França), Ratoong (Dinamarca), Snow51 (Xina), Xeerpa Màrqueting Solutions (Espanya).

Per al ministre de Presidència, Economia i Empresa de Govern d’Andorra, i president d’Actua, Jordi Gallardo, “el fet de rebre propostes de startups de més de 18 països corrobora l’interès que desperta el país en l’àmbit de l’esport i la muntanya. Estem molt satisfets no només amb el gran nombre de propostes rebudes sinó també amb la qualitat de les mateixes. Les tres startups millor classificades, inclosa la guanyadora, participaran en diferents activitats com l’Investor Day del proper mes de març, en reunions de negocis amb membres del nostre clúster d’esports i podran mostrar les seves solucions a la Casa de la Muntanya. Estem convençuts que les seves aportacions seran molt interessants per al nostre país”. Gallardo també ha afegit que “arran d’aquesta iniciativa ens estan contactant empreses interessades a conèixer el país per a una possible implantació”.

En aquest sentit, Iris Córdoba, directora general del GISC, ha explicat que “el gran nombre de participants de diferents regions ens asseguren una final molt competitiva on veurem solucions variades la qual cosa permetrà al jurat seleccionar les que millor s’adaptin als principals reptes dels esports d’hivern, muntanya i ciclisme. És una gran oportunitat per als finalistes que podran concursar per dur a terme pilots a Andorra i per posicionar el Principat com a referent dels seus esports més representatius. ”

El 27 de gener, un jurat de 13 experts i professionals de la indústria de l’esport, així com stakeholders i inversors realitzaran l’avaluació de les solucions finalistes i triaran un guanyador i faran dos mencions especials. El jurat està format per professionals de referència dels diferents sectors vinculats a la indústria com Sebastian Lancestremere, Sports Industry Managing Director de Microsoft Corp, Jurg Capol, director de màrqueting de la Federació Internacional de Ski, David Hidalgo, CEO de Grandvalira, Iris Córdoba, directora general de l’GSIC powered by Microsoft, Carlos Cantó, Fundador de SPSG Consulting, Christoph Rapp, Director de Vendes Internacionals de ISPO, Jordi Nadal, director d’Andorra Telecom, Ferran Martínez, ambaixador Econòmic de la Confederació Empresarial Andorrana, Gemma Riu, Gerent de el Clúster d’Esports d’Andorra, Javier Guillen, director general d’Unipublic, Judit Hidalgo, directora d’Invest Andorra, Marc Pons, Director de Innovation Hub Andorra, Ignacio Martin, director de Actinn.

L’startup guanyadora de la competició, rebrà una inscripció al GSIC sense cost per un any, un programa de mentoria de tres mesos amb GSIC i experts en la matèria, la possibilitat d’accedir al programa Microsoft for Startups, on obtindrà accés gratuït a la tecnologia de Microsoft (crèdits i productes en el núvol), una subscripció gratuïta d’un any a l’Andorra Sports Cluster i un paquet turístic per visitar Andorra. A més, tant el guanyador com les dues mencions especials participaran en diferents activitats com l’Investor Day al març del 2021 i reunions de negoci amb membres de l’Andorra Sports Cluster, així com la possibilitat de mostrar les seves solucions a la Casa de la Muntanya. El guanyador s’anunciarà el 3 de febrer.