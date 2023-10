L’Andorra Shopping Festival garanteix compres, activitats i música

El ministre Jordi Torres presentant la 10a edició de l’Andorra Shopping Festival (SFGA)

L’Andorra Shopping Festival, en la seva 10a edició, aterrarà al país del 3 al 19 de novembre sota el lema “El Shopping conquereix els carrers”. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat durant la presentació que es tracta d’un “esdeveniment clau per al sector comercial i que se suma a un seguit d’esforços que es faran des del nou ministeri que encapçalo per a potenciar el retail”.

L’any passat, els assistents van valorar l’Andorra Shopping Festival amb una nota de 8,3 i el 90% va manifestar que recomanaria la cita als seus amics, familiars i coneguts. “És un esdeveniment consolidat i molt ben valorat pels usuaris que ha ajudat a portar turistes al país en un mes que històricament era de baixa afluència”, ha expressat Torres.

De fet, les xifres no han parat de créixer: el novembre de l’any passat 622.184 persones van visitar el país, un 19% més que l’any 2021, quan la xifra va ser de 523.665 visitants. L’evolució encara és més evident si es compara amb la xifra del primer any de l’Andorra Shopping Festival, el novembre de 2013, quan el país rebia 472.223 visitants. El creixement després de nou edicions ha estat del 32%.

Aquest any, els colors prendran un paper protagonista per a diferenciar els eixos comercials on, a més, els caps de setmana es duran a terme activacions amb l’objectiu de promoure el comerç. En concret, Vivand es vestirà de color groc, mentre que l’avinguda Meritxell serà rosa violeta des del carrer de la Unió fins a la plaça de la Rotonda, on canviarà a verd-blau.

El centre històric es caracteritzarà pels elements vermells, la zona comercial Riberaygua i Travessera serà verda i el Pas de la Casa, on també es faran activacions, es guarnirà de blau. Cada zona comercial comptarà amb un escenari monocromàtic del color escollit que acollirà actuacions i hi haurà un total de sis punts selfie també d’un sol to i d’ambientació surrealista perquè tothom pugui retratar-se de manera original i compartir l’experiència a les xarxes socials.

“Hem creat entorns ‘instagramejables’ perquè la campanya esdevingui viral. Volem que l’experiència del turista sigui al carrer i als punts de venda”, ha detallat la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra.

En total, hi haurà 98 activacions al carrer, que es concentraran durant els tres caps de setmana: els dissabtes hi haurà espectacles i animacions de 22 a 13h i de 16 a 21h, mentre que els diumenges seran de 11 a 13h. S’ubicaran foodtrucks on degustar productes del país i una zona de coffe break.

La música inundarà els carrers amb 32 concerts que comptaran amb la participació d’11 grups del país i 9 actuacions itinerants. A més, els dissabtes, la música s’allargarà més enllà de l’horari comercial a l’after shopping del centre històric. S’han previst un total de 18 activitats per adults i 15 per als infants, que també podran gaudir de 6 espectacles musicals i animacions infantils. Un any més, es premiarà les millors fotografies en el marc de la 8a marató fotogràfica Pep Aguareles.

Com no podia ser d’una altra manera, la gastronomia de muntanya també serà protagonista del 3 al 29 de novembre, amb la 17a edició de l’Andorra a Taula.