La Guàrdia Civil de Lleida celebra la seva Patrona amb presència andorrana

José Crespín amb un comandament de la Guàrdia Civil fent una ofrena floral (Subdelegació)

La Guàrdia Civil de Lleida ha aplegat avui dijous a les dependències de la Comandància del barri lleidatà del Secà de Sant Pere l’acte institucional de celebració de la seva Patrona, la Verge del Pilar. L’acte l’ha presidit el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb el Tinent Coronel de la Comandància, José Antonio Angel Gonzalo, acompanyats per agents de totes les casernes de la província i de les seves famílies, així com autoritats i representants dels diferents cossos policials.

Prèviament, i com és tradició, el subdelegat i el Tinent Coronel han assistit a la Missa oficiada pel Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, a la Catedral Nova de Lleida. En la seva intervenció, José Crespín ha felicitat a tots els agents que integren el cos policial a la província de Lleida i els ha adreçat paraules de reconeixement i agraïment per la seva feina diària de servei al ciutadà.

El subdelegat ha reiterat, un cop més, “la nostra aposta per la coordinació i col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, no només a la nostra ciutat, sinó a tota la província i a nivell internacional perquè, indistintament de l’uniforme, tots els cossos teniu un mateix objectiu que és el de vetllar per la seguretat de tots nosaltres i contribuir a viure en una societat lliure”.

En aquest sentit, Crespín ha agraït l’assistència a l’acte dels màxims responsables dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional, de la Policia d’Andorra, de la Gendarmerie francesa, del Centre de Cooperació Policial i Duanera de Melles-Pont de Rei, de la Guàrdia Urbana de Lleida i de les Policies Locals de Balaguer, Mollerussa i Almacelles ja que “el vostre acompanyament recolza aquesta col·laboració convençuts que, a més a més de necessària, és positiva per al conjunt de la societat com ho demostren algunes de les operacions que sovint feu plegats agents de diferents cossos policials”.

En les seves paraules adreçades al conjunt d’agents de la Guàrdia Civil, el subdelegat ha fet referència al futur i als nous desafiaments que marca el progrés de la societat i ha assenyalat que “cal anar endavant i encarar els nous reptes amb empenta, rigor i professionalitat de la mateixa manera que ho heu fet fins ara”.

El subdelegat del Govern ha finalitzat la seva intervenció amb paraules d’ànim adreçades als agents “per a gaudir d’aquesta professió de servei al ciutadà i d’aquesta tasca de proximitat amb els veïns i seguir fent gran la trajectòria del Cos de la Guàrdia Civil”.





Lliurament de condecoracions

En el decurs de la celebració, el subdelegat i el Tinent Coronel han lliurat un total de 16 condecoracions a agents en agraïment als serveis prestats. També s’han lliurat dos diplomes a agents de la Policia Local de Balaguer en agraïment a la seva col·laboració amb la Guàrdia Civil.

Com és tradició i per a finalitzar l’acte institucional, el subdelegat del Govern espanyol i el Tinent Coronel han dipositat una corona de llorer en el monòlit que hi ha a la Comandància en homenatge als Caiguts del Cos.

A l’acte hi han assistit, a més a més dels representants de la resta de cossos policials, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, diputats al Congrés i al Parlament de Catalunya, regidors i regidores de la Paeria de Lleida, representants de la Fiscalia i l’Audiència provincial, representants de l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, de l’Exèrcit i altres autoritats civils i provincials.