L’Andorra Multisport Festival es consolida amb més impacte i presència internacional

Andorra es prepara per acollir la segona edició de l’Andorra Multisport Festival, organitzat per The IRONMAN Group, que arrencarà el 24 de juny i s’allargarà fins al 3 de juliol. Un esdeveniment d’esports de resistència i aventura que compta amb el suport del Govern d’Andorra i el patrocini d’AndBank. Per aquesta edició 2022 s’espera la participació de més de 3.000 esportistes (70% dels quals són nous respecte de l’any passat) de trenta nacionalitats diferents, i més de 6.000 acompanyants dels inscrits. Tot plegat generarà un impacte econòmic per Andorra superior als 6 milions d’euros.

Aquest dilluns s’ha presentat oficialment a la sala d’actes d’Andbank aquesta segona edició de l’Andorra Multisport Festival. Un acte que ha comptat amb la presència del CEO d’Andbank, Carlos Aso, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director general de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez. També ha comptat amb la presència del Cònsol Major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, la Cònsol Major de la Massana, Olga Molné, el Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i el Cònsol Menor d’Andorra la Vella, David Astrié, i d’altres representants polítics.

En l’acte s’han presentat els quatre esdeveniments esportius que conformaran el festival amb una prova de ciclisme (Andorra 21 Ports), MTB (Andorra MTB Classic-Pyrenees), trail running (Trail 100 Andorra by UTMB) i l’IRONMAN 70.3 Andorra per acabar. Un programa sensacional en el qual els participants podran posar a prova les seves habilitats en un exclusiu i ideal escenari per a la pràctica d’aquests esports a l’aire lliure.

Un festival únic en un escenari ideal

El CEO d’Andbank, Carlos Aso, ha afirmat a la roda de premsa que “és un plaer per Andbank donar suport un any més al Govern i al país i contribuir al seu desenvolupament”. En aquest sentit, ha afegit la importància de “donar suport a iniciatives que posen en el mapa internacional a Andorra en el món de l’esport perquè és una marca molt reconeguda”.

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que “l’esport forma part del projecte del Govern” amb projectes com l’Andorra Multisport Festival. També ha recordat que “aquest any comptarem amb un escenari sanitari més favorable que el de l’any passat”, al mateix temps que ha assenyalat que “els recorreguts de les proves tornaran a sorprendre els participants per la bellesa dels seus paisatges i gaudiran d’una experiència en un entorn natural com el d’Andorra”. Gallardo ha agraït “la confiança i l’aposta de The IRONMAN Group pel país amb la contractació d’empreses locals i generant llocs de treball” amb aquest gran esdeveniment esportiu.

Finalment, el director general de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha apuntat que “creiem molt en aquest projecte i seguirem creixent aportant les diferents marques dels esdeveniments que tenim”. Pérez ha destacat la xifra de participants previstos a totes les proves remarcant que “més del 70% dels inscrits són nous”, així com “l’augment de presència de participació femenina i la trentena de nacionalitats diferents” que hi haurà a Andorra durant el festival. En el capítol d’agraïments ha mencionat el suport del Govern andorrà, d’Andbank i la resta de patrocinadors i la feina de tots els voluntaris i equip organitzador.

Quatre proves pels amants dels esports outdoor

La primera cursa que se celebrarà serà l’Andorra 21 Ports, una prova de bicicleta de carretera en un dels destins preferits pels amants del ciclisme pels seus ports de muntanya reconeguts arreu del món. Consta de tres etapes que sumen en total prop de 300 quilòmetres i més de 8.000 metres de desnivell.

Paral·lelament a aquesta competició, es portarà a terme la Trail 100 Andorra by UTMB, una cursa que s’uneix a la prestigiosa UTMB World Series, situant l’esdeveniment entre les millors proves de trail running del món. Hi haurà una àmplia selecció de distàncies per a tots els nivells, sent la de 105 quilòmetres la més exigent de totes.

Tres dies després, arribarà l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, una oportunitat única pels enamorats de la BTT. Aquest circuit de quatre etapes recorre els camins més emblemàtics d’Andorra i acumula 170 km i 5.260 metres de desnivell. A més, forma part de les Epic Series, garantia inequívoca que ens trobem en una de les proves de major categoria mundial.

Per tancar l’Andorra Multisport Festival, el diumenge 3 de juliol se celebrarà l’IRONMAN 70.3 Andorra. En aquesta competició, els atletes neden en el llac que es troba a més alçada de totes les proves IRONMAN d’Europa, el Llac d’Engolasters, recorren en bicicleta el nord del país, afrontant el famós coll d’Ordino dues vegades, i acaben el circuit corrent per l’interior d’Andorra la Vella. Un fet destacable perquè és de les poques curses IRONMAN que transcorre per la capital d’un país.

El festival d’enguany preveu un augment d’esportistes internacionals, principalment del nord d’Europa i els Estats Units, que se sumen a la pujada d’inscripcions generalitzada d’aquest 2022. També augmenta lleugerament el gruix de participants femenines, assolint el 20% dels inscrits.

Un programa molt complet de curses de resistència i aventura a la muntanya que converteixen l’Andorra Multisport Festival en un esdeveniment extraordinari i posaran el Principat un cop més en el mapa com a país de referència en l’organització d’esdeveniments esportius.