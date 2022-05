La Creu Roja Andorra es prepara per a un futur més canviant

Aquest dilluns s’ha celebrat l’Assemblea General de la Creu Roja Andorrana. Durant l’acte han intervingut els principals càrrecs de l’entitat i ha servit per valorar les accions dutes a terme l’any passat i per presentar els projectes d’enguany. Així mateix, a causa de les realitats socials del moment s’ha convingut que cal estar preparats per a un futur més canviant. Els efectes generats per la pandèmia i el conflicte armat a Ucraïna han ocupat bona part de l’assemblea.

“La Covid ens va ensenyar a estar preparats per a qualsevol circumstància, i aquest aprenentatge ens ha ajudat a reaccionar amb agilitat davant el conflicte armat a Ucraïna i la necessitat d’atendre els refugiats. Tant de bo no haguéssim hagut de posar mai en pràctica aquesta lliçó, però en l’eventualitat, la Creu Roja i el conjunt de la societat andorrana, hem actuat amb decisió per tal de fer arribar el nostre ajut de la manera més ràpida i eficient possible”. Són paraules de Jordi Fernàndez, director general de l’entitat, en el decurs de l’assemblea celebrada aquest dilluns.

El 2021 el coronavirus va perdre intensitat tan ràpid com s’havia estès —tot i així, Fernández demana no abaixar la guàrdia perquè sempre existeix el risc d’un rebrot— però, sense temps per al respir, van arribar nous desafiaments que han posat a prova una organització —el capítol andorrà de l’entitat fundada per Henri Dunant el 1864— que suma 42 anys d’història.

La Botiga Solidària, per exemple, oberta l’estiu del 2020 per atendre les persones i famílies que s’havien quedat sense ingressos a causa de la pandèmia i del confinament, va atendre l’any passat 770 persones i actualment dona servei a 340, de les qual 188 són persones desplaçades arribades al país des de l’esclat del conflicte.

De fet, el 2021 s’han fet més proves de detecció de la Covid que el 2020, fins a un total de 302.358, entre stoplabs i cribratges escolars.

Aquestes són algunes de les dades clau del 2021 presentades per la directiva de la Creu Roja Andorrana aquest dilluns en l’assemblea general de l’entitat. L’any, però, ha tingut altres dades. Els voluntaris, per exemple, han crescut un 5%, passant de 542 a 570, i en canvi les hores totals de voluntariat s’han reduït el 87%.

El nombre d’empleats també ha anat a l’alça de manera notable. Ha passat de 56 a 92, el que suposa un creixement del 64%. Val a dir que hi ha pràcticament tants homes (42) com dones (50) i que en càrrecs directius la paritat és total (n’hi ha 3 de cada). El vicepresident de l’entitat, David Fraissinet, ha explicat l’evolució de projectes de llarg recorregut. Malgrat les urgències del dia a dia s’ha continuat treballant amb l’objectiu de convertir Andorra en un entorn cardioprotegit. El 2021 el Centre Nacional de Formació ha treballat més que mai. S’han fet 284 formacions, seguides per un total de 3.508 alumnes (l’any anterior van ser 128 formacions i 2.126 alumnes).

Pel que fa a serveis preventius s’ha mirat de fer costat del màxim nombre possible d’esdeveniments esportius, culturals i socials del país. Això ha fet que dels 136 preventius realitzats el 2020, amb un total de 2.246 hores, s’hagi passat a 369 preventius, que han sumat 3.619 hores. L’increment d’actes coberts ha estat del 161%, i el d’hores dedicades, del 615.

Al seu torn, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, s’ha encarregat de presentar les noves iniciatives de l’organització. En primer lloc, ha explicat el projecte “Endavant tots junts”, que suposa una reestructuració de l’organització que ha de permetre encarar amb garanties els nous reptes interns i externs i respondre amb agilitat i seguretat les demandes dels treballadors i de la societat en el seu conjunt.

Una característica fonamental del nou organigrama és que la presa de decisions serà més transversal. D’altra banda, els centres de dia que gestiona la Creu Roja —actualment el Centre Major de Sant Julià de Lòria i el CENCRA d’Andorra la Vella— es potenciaran amb més places i més servei i en la mesura del possible amb l’obertura de nous centres de dia de proximitat.

Finalment, un dels projectes que il·lusiona l’equip que forma la Creu Roja és dotar de pisos amb serveis les parròquies i el país com a recurs imprescindible.