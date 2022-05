El 16 maig

Us explicaré una mica més de mi. Aquest passat 16 de maig va ser el meu aniversari. Després que l’any passat entrés a l’UCI per covid i truquessin a la meva família per a dir que ja no sortiria d’allí, aquest aniversari cal celebrar-lo. Pel que fa a la salut he patit molt. Les seqüeles són moltes.

Al gener d’aquest 2022 vaig recaure i la respiració va tornar a aparèixer com un gran problema. Un any d’immobilitat, de no sortir, pràcticament sense relacionar-me, en definitiva, un any dur en el qual em vaig engreixar 17 quilos.

Per a mi ha estat una dificultat continuar escrivint cada setmana els articles. Haig de reconèixer que, encara que m’ha costat molt escriure’ls, també eren una teràpia per a mi.

Al gener amb la recaiguda, la meva ment es va destruir completament. Vaig reviure de nou l’angoixa. La meva ment com deia, va explotar i vaig prendre la decisió de fer acupuntura. Volia curar-me com fos, costés el que costés! I pel que sembla, va funcionar. La setmana anterior vaig anar cada dia al metge, per una raó o l’altra, proves sobretot.

Vull compartir l’alegria amb vosaltres. Aquest és per a mi el millor regal d’aniversari. M’han dit que els meus pulmons ja s’han recuperat totalment, que l’espècie de tap que no em deixava respirar a desaparegut. Si bé encara em falten altres proves com les del cor, etc. Em sento feliç i em ve de gust compartir-ho amb vosaltres.

