L’Andorra Hoquei Club decideix ajornar l’organització de les 12 Hores d’Hoquei

L’Andorra Hoquei Club ha celebrat una reunió aquest dimarts en la qual s’ha decidit ajornar l’organització dde les 12 Hores de Hoquei que havia d’acollir Andorra el pròxim 29 de juny de 2020.

La decisió s’ha pres tenint en compte la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i el conjunt de mesures adoptades pels països veïns , especialment el confinament i el distanciament social, que limiten l’activitat esportiva i la preparació dels jugadors.

En relació a la data prevista serà al desembre de 2020 aprofitant l’aturada del joc. Donada la singularitat del torneig, es podrà disposar d’un dia per poder gaudir d’aquesta festa de l’esport i faran “l’esforç d’organitzar una edició especial novament amb la presència de clubs propers de Catalunya i França”.

Així mateix, des de l’Andorra Hoquei Club, s’adrecen als jugadors, entrenadors, delegats, directius, pares, mares i acompanyants, per recordar-los que durant aquest mes de juny i juliol es tornaran a trobar per continuar la formació i entrenaments dels seus equips de base, sènior i femení… i que pròximament els informaran de les noves incorporacions que estan gestionant per reforçar l’equip de 1a catalana i femení.

També els comuniquen la celebració d’activitats esportives les tres darreres setmanes d’estiu abans d’iniciar el nou curs escolar, unes jornades tècniques obertes a tots els infants.