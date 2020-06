El Servei d’Esports de la seu obrirà el 15 de juny les inscripcions per a les estades esportives d’estiu

El pròxim dia 15 de juny s’obriran les inscripcions a les estades esportives que organitza el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell adreçades a infants i adolescents de 6 a 15 anys d’edat.

Les famílies interessades podran fer les inscripcions únicament de manera telemàtica a través del web municipal www.laseu.cat Les inscripcions restaran obertes fins a esgotar les places de cada torn. Val a dir que enguany les places són limitades a 30 per torn i no s’oferirà el servei de menjador.

Al respecte, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, manifesta que “les activitats evidentment estaran condicionades per la situació sanitària que estem vivint i, pel que fa a la nostra organització, els canvis més importants respecte anys anteriors seran la limitació a 30 places per torn, l’establiment de grups de convivència i l’adaptació de les activitats per tal d’evitar el contacte al màxim i potenciar les activitats a l’aire lliure, a banda de tots els protocols d’actuació que cal implementar”.

‘A l’Estiu, Tot l’Esport’ i ‘A l’Estiu, Aventura’

Les estades esportives municipals s’emmarquen en dues grans propostes: ‘A l’Estiu, Tot l’Esport’, que es desenvoluparà durant el mes de juliol, i ‘A l’Estiu, Aventura’, que es farà durant el mes d’agost.

‘A l’Estiu, Tot Esport’ tindrà lloc de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 hores, del mes de juliol, ofereix activitats esportives diverses que inclou esports convencionals, esports de raqueta i implementació, esports alternatius, gimcanes, activitats aquàtiques, jocs de coneixença o jocs d’estratègia, entre d’altres. L’activitat inclou també la piscina municipal i servei d’acollida, a partir de les 8 del matí. Els torns d’aquesta proposta són del 29 de juny al 3 de juliol; del 6 al 10 de juliol; del 20 al 24 de juliol; i del 27 al 31 de juliol.

Pel que fa a la proposta ‘A l’Estiu, Aventura’ també serà de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00, del mes d’agost amb activitats esportives en el medi natural i el nostre entorn que inclou escalada, tir amb arc, trekking aquàtic, btt, snorkel, slackline o senderisme, entre d’altres. L’activitat inclou també la piscina municipal i servei d’acollida, a partir de les 8 del matí. Els torns d’aquesta proposta són: del 3 al 7 d’agost; del 10 al 14 d’agost; del 17 al 21 d’agost; i del 24 al 28 d’agost.

Preus

El preu de cada torn és de 57 euros i l’hora d’acollida és de 7 euros per torn. Val a dir que s’aplicarà un 20% de descompte a la inscripció per família nombrosa o monoparental per aquelles famílies empadronades a la Seu d’Urgell.