L’Andorra Cycling Masters de diumenge comportarà modificacions al trànsit

Andorra serà escenari d’un docushow titulat Andorra Cycling Masters i que incorporarà dues competicions ciclistes el proper diumenge, 19 d’octubre, al matí. Amb motiu del rodatge de les proves, el Govern informa que s’han adoptat diverses mesures que afectaran la circulació de vehicles durant la jornada. El dia començarà amb la prova anomenada Cronoescalada. Amb aquesta, la circulació de vehicles quedarà interrompuda en el tram viari de la CG-6, de Bixessarri a Os de Civís, a partir de les 8 del matí i fins a les 10.00 h. També quedarà interrompuda a la circulació de vehicles de les 8 a les 12 h la CS-600 entre Bixessarri fins a l’alt del Coll de la Gallina.
Per a la segona competició, el Critèrium, les parròquies centrals es transformaran en un circuit urbà obert al públic. La sortida és a les 11.30 h i transcorrerà pel centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les afectacions al trànsit (tant de vehicles com de vianants) començaran 30 minuts abans de l’inici de la prova, a les 11.00 h. Concretament, de les 11 h a les 12 h, la circulació de vehicles quedarà interrompuda en cadascun dels trams viaris següents de la parròquia d’Andorra la Vella: el carrer de la Vall, la plaça Príncep Benlloch, la part alta de l’avinguda Meritxell i la plaça de la Rotonda.
De les 11 h a les 13.30 h, la circulació de vehicles quedarà interrompuda a l’avinguda Consell d’Europa (Andorra la Vella) i a la parròquia d’Escaldes–Engordany als carrers de Santa Anna, el carrer del Prat Gran i el carrer del Parnal i l’avinguda de les Nacions Unides. I, pel que fa al moviment de vianants, queden alterats els trams pacificats entre les 11.00 h i les 13.30 h de l’avinguda Meritxell, des de la plaça de la Rotonda fins al carrer de la Unió, i l’avinguda Carlemany des del carrer de la Unió fins a la plaça de l’Església.
Aquestes són previsions subjectes a canvis en funció de l’evolució de les competicions. El Servei de Policia tancarà els carrers i acordarà les accions oportunes per a garantir la seguretat. La circulació es tancarà a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia, amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes.
Es recomana evitar desplaçaments en vehicle de Bixessarri a Os de Civís de les 8.00 h a les 10.00 h; de Bixessarri fins a l’alt del Coll de la Gallina de les 8.00 h a les 12.00 h; i, el nucli antic d’Andorra la Vella, els eixos comercials d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el carrer de la Unió i el clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany, de les 11 a les 13.30 h. A més, s’aconsella planificar els trajectes amb antelació, consultar l’estat del trànsit a través de l’aplicació o la pàgina web de Mobilitat i fer ús del transport públic sempre que sigui possible.