L’alumnat que finalitzi els estudis a l’Institut de Música d’Andorra la Vella obtindrà un títol oficial

El ministre Ladislau Baró i el cònsol menor i conseller de Cultura del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri (SFGA)

L’alumnat que finalitzi aquest curs els seus estudis a l’Institut de Música d’Andorra la Vella obtindrà un títol oficial, després que el Govern hagi aprovat els plans d’estudis corresponents al cicle bàsic, elemental i mitjà que s’imparteixen en aquesta escola de música. L’aprovació d’aquests plans d’estudis oficials és la culminació d’un procés de treball que va començar la legislatura passada entre el ministeri encarregat de l’educació, el comú d’Andorra la Vella i la direcció del centre.

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, durant la roda de premsa de presentació dels plans d’estudis, ha assegurat que “d’aquesta manera es dona resposta a una demanda reiterada del mateix Institut de Música, del Comú, però també del sector cultural i artístic d’aquest país”. Aquest és el pas previ necessari, segons Baró, per a “començar a treballar en l’homologació i reconeixement dels estudis internacionalment”.

Per la seva banda, el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha agraït “l’esforç de totes les persones implicades en el procés fins a arribar a l’oficialitat, que no ha estat fàcil, però que ha permès que l’Institut de Música es consolidi encara més com a l’escola musical de referència al país”. La qual, actualment, dona servei a un total de 400 alumnes i compta amb 25 professors de diferents matèries i especialitats (clarinet, flauta travessera, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, orgue, piano i cant).

Entrant al detall del contingut aprovat, el cicle bàsic permet introduir els infants entre quatre i set anys en el món de la música i descobrir els coneixements bàsics en la matèria. No obstant això, superar aquest primer cicle bàsic no condueix a l’obtenció d’un títol oficial, a diferència del que passa amb el cicle elemental i el cicle mitjà. De fet, l’obtenció del títol d’elemental és un requisit d’accés al cicle mitjà.

Pel que fa a la durada, l’elemental està estructurat en quatre cursos escolars, i el mitjà s’estructura en sis cursos acadèmics dividits en tres cicles. Per a poder obtenir totes dues titulacions cal superar totes les matèries i proves finals d’avaluació, o bé, en el cas dels candidats lliures, haver superat la prova d’obtenció del títol. Per a examinar-se per lliure caldrà ser nacional o resident al país i tenir 10 anys o més, en el cas del títol d’elemental, i 16 anys o més, en el del mitjà.

L’aprovació dels plans d’estudis no tindrà una repercussió directa en la dinàmica de treball actual de l’alumnat de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, ja que els criteris que cal aplicar, amb la seva aprovació, són els que ja s’estan duent a terme actualment a les classes i per a l’avaluació de coneixements. De fet, aquest mateix curs, l’escola de música té previst entregar els primers 16 títols d’elemental i 5 del cicle mitjà.