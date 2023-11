Vinyes-Mercader al podi final de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra

Joan Vinyes – Jordi Mercader competint a Pozoblanco (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Hyundai Rally2 – Team Rallycar), amb la sisena posició a la classificació absoluta del 10 Ral·li de terra ciutat de Pozoblanco, van aconseguir l’objectiu amb què s’havien desplaçat a la localitat cordovesa, és a dir, ser al podi final (3a posició) d’un certamen al qual van retornar a principis del 2023, després de diverses temporades d’absència.

El ral·li, organitzat per l’Escuderia Sierra Morena, va posar el punt final als calendaris del Supercampionat (S-CER) d’Espanya i de la Copa d’Espanya de terra. El pilot de Hyundai-Andorra es mostrava molt satisfet després de situar la seva mecànica al parc tancat de l’últim ral·li de la temporada: “Per a nosaltres ha estat una excel·lent temporada, hem après molt i sens dubte els coneixements adquirits seran de gran ajuda si el proper any podem repetir la participació en aquest certamen. Els ral·lis que hem disputat han estat espectaculars malgrat les condicions meteorològiques que han hagut de superar els organitzadors”.

A més a més, sobre el Hyundai Rally2 afegia: “Valoro de manera molt positiva haver tingut la possibilitat de pilotar un vehicle del nivell del Hyundai i20 Rally2, una mecànica que, a mesura que hem avançat en el procés d’adaptació, et genera gran confiança en el seu pilotatge, a més de tenir excel·lents prestacions. Sense cap dubte ha estat una excel·lent experiència”.





A Pozoblanco, bones impressions a l’inici de la competició

Durant els reconeixements que els pilots van fer a les cronometrades, ja van poder prendre bona nota de les dificultats que es trobarien durant el cap de setmana, és a dir, la calor a l’ambient i la pols i les pedres soltes a les especials. Així doncs, poques novetats respecte a proves anteriors. Amb tot Vinyes comentava: “És un ral·li molt bonic i en què amb tota seguretat anirà molt de pressa”.

Al shakedown la dupla de Rallycar va poder comprovar que el Hyundai funcionava a la perfecció i un detall va ser que, els pilots que habitualment han disputat el S-CER estaven relativament a prop. Amb un millor crono de 2’41”821 va estar molt a prop del top5 i amb excel·lents sensacions de cara a competir davant dels rivals habituals al CERT.

Les seccions matinals, les decisives de les prova, es van desenvolupar de la manera esperada. Vinyes-Mercader situats de manera regular entre el top10 de la classificació, però amb variacions constants entre diversos rivals després de cada cronometrada.

Al reagrupament de meitat de ral·li, els pilots de Rallycar estaven ubicats a la novena posició, però amb diferències mínimes que feien preveure que les opcions de millorar eren possibles. Vinyes comentava: “De moment tot bé, encara que hem perdut alguns segons de més a la primera passada pel tram C, patinava molt i en algun moment no ha estat fàcil controlar la situació”.

Les previsions de Vinyes es van acomplir, als 23 km cronometrats que quedaven per al final, va poder recuperar tres posicions a més de quedar a tan sols 15” de situar-se al cinquè lloc final. D’aquesta recta final del ral·li, cal destacar l’excel·lent quarta posició scratch a la segona passada per l’especial C, és a dir, la mateixa en què havia tingut algun ensurt al primer pas.

“Hem gaudit molt en un ral·li que per a mi ha estat molt bonic. Hem confirmat el podi final al CERT, sens dubte, molt satisfets per la temporada en general. Si hi ha la possibilitat de repetir, ho aprofitarem”. Era l’opinió d’un Vinyes satisfet.

A falta de la confirmació oficial Joan Vinyes (116 punts) estarà al podi final del CERT com a tercer classificat de la general, juntament amb “Cohete” Suárez (135 punts i primer) i Xavier Vidales (129 punts i segon).





Classificació final del 10 Ral·li de terra ciutat de Pozoblanco