Setena posició per a Llovera – “Leites” (Toyota Yaris) a Pozoblanco

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” dins del Toyota Yaris a Pozoblanco (FotoEsport)

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) van saldar la seva participació al 10 Ral·li de terra ciutat de Pozoblanco, darrera cita del calendari del Toyota Gazoo Racing Iberian Club 2023, en la setena posició de l’esmentat certamen, després de protagonitzar un ral·li molt regular que en aquesta ocasió va tenir la recompensa de portar la mecànica fins al parc tancat final.

Completar la prova de l’Escuderia Sierra Morena ha tingut un premi afegit. El Trofeu al millor pilot sènior ha estat per al pilot d’Andorra la Vella. No hi ha dubte que els anys passen, però l’esperit de Llovera segueix en un moment àlgid.

Un cop acabada la festa organitzada per Toyota per a celebrar el final de temporada, Llovera es mostrava satisfet amb la temporada, així s’expressava: “Ha estat una temporada en què ens hem retrobat amb sensacions que feia anys que no teníem. Ens hem retrobat amb el món dels ral·lis en totes les varietats: Asfalt, terra, especials de nit… En fi una mica de tot. Ha estat un any exigent, però que ha valgut la pena afrontar sobretot per a mantenir el millor ritme de competició possible. En alguns moments ens ha faltat una mica de sort, però ha quedat clar que hem anat “in crecendo” a mesura que ha avançat la temporada. Tot i la dificultat, estic molt satisfet del 2023”.





A Pozoblanco, la regularitat marca la prova de Llovera-”Leites”

El test realitzat en una especial propera a les instal·lacions de PCR Sport va servir per a comprovar que els problemes mecànics del Toyota Yaris estaven oblidats i que la mecànica estava en condicions de competir a Pozoblanco.

Ja a la localitat cordovesa, el pilot d’Andorra la Vella i el seu “copi” es van centrar en els reconeixements de les especials. Unes especials, en general molt ràpides, que van agradar a Llovera.

Al shakedown, Llovera-”Leites” van fer les tres passades de rigor per una especial de 4.340 metres. Amb un millor crono de 3’11”607, es van situar al novè lloc entre els Toyota. De tota manera el més important era, segons Llovera: “Que tot està funcionant sense problemes”.

En el moment de la veritat, la dupla del Grupo La Grajera es va mostrar molt regular i sense prendre riscos innecessaris. Després de completar la primera especial a la desena posició a partir de la B1 ja es van ubicar al setè lloc, posició que ja van mantenir fins al final.





