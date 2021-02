L’Alt Urgell es manté entre les comarques amb menor aparició de nous casos de COVID-19

L’Alt Urgell es manté, per segona setmana consecutiva, a nivell verd pel que fa a l’aparició setmanal de nous casos de COVID-19. Això significa que l’índex de nous positius dels darrers set dies és de menys de 50 per cada 100.000 habitants. De fet, segons el recull de Dades Obertes a càrrec de Gerard Giménez Adsuar, a la comarca aquest indicador ja ha baixat fins a situar-se al voltant de 25 (equivalent a tan sols 1 cas per cada 5.000 persones), una de les millors dades actuals de Catalunya.

A data d’avui, al costat de l’Alt Urgell, hi ha 13 comarques en aquest nivell verd, que indica que hi ha una xifra assumible de nous casos. Entre aquestes també hi ha el Pallars Jussà -que de fet ja suma més de dos mesos amb aquesta bona evolució- i el Berguedà, que ara mateix és la comarca amb un índex més baix al voltant de 20/100.000. Pel que fa a la resta, la majoria són del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En canvi, la Cerdanya -que havia estat en verd ara fa dues setmanes- ha tornat aquesta setmana al nivell vermell, després d’haver superat els 200 nous casos per 100.000 habitants (és a dir, 2 positius per cada mil persones), un índex semblant al que tenia al començament de gener. També segueixen en vermell l’Alta Ribagorça (amb una xifra molt semblant a la de la Cerdanya) i l’Aran, que presenta la pitjor dada de tot Catalunya: 750/100.000. De la seva part, el Pallars Sobirà ha recuperat el nivell groc i ara està al voltant de 100.

Tot i aquesta bona evolució quant a aparició de nous casos, a l’Alt Urgell aquest dimecres s’ha confirmat l’augment dels darrers dies pel que fa a la velocitat de reproducció del virus (Rho7), que ja està força per damunt del límit recomanat: a 1,75. A la Seu, està una mica millor, a 1,25. Quant al risc de rebrot, a la capital alturgellenca segueix encara a nivell mitjà (99) i a la comarca és a 147. El Sant Hospital ha fet un nou ingrés les darreres hores i ara té 2 ingressats per COVID-19. Pel costat positiu, el percentatge de nous contagis es manté molt baix (1,62%) i en l’àmbit educatiu se segueix amb un sol grup escolar confinat.

Dels 21 ingressats als hospitals pirinencs, 13 a l’Aran

Als quatre hospitals de la regió sanitària pirinenca hi ha en total 21 ingressats, dels quals més de la meitat (13) són a l’Espitau Val d’Aran. De fet, l’Aran manté les pitjors dades de Catalunya en risc de rebrot (1.974) i en percentatge de nous positius (14,26%), i això influeix en les dades globals de l’Alt Pirineu i Aran (546 i 7,49% respectivament), amb la Rho7 situada a 1,35.