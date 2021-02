El PS d’Encamp, en contra del sobrecost de 750.000 euros de les avingudes

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, votaran en contra del sobrecost de 750.000 euros de la remodelació de les avingudes de Joan Martí i François Mitterrand en el punt previst en l’ordre del dia de la sessió del Consell de Comú que s’ha de celebrar aquest dijous.

Les obres realitzades del tram de la plaça de Sant Miquel a l’Hotel Rosaleda, amb un cost adjudicat inicialment de 5.987.306,56 euros, han vist incrementat el seu preu en 725.847,43 eruos més del previst i 26.292,37 euros més en concepte d’honoraris de redacció de projecte i direcció d’obra. “Això suposa més d’un 12% d’increment de preu sobre el pressupost inicial, i això és inadmissible, un exemple de mala gestió que no es pot consentir quan parlem de diners públics”, assenyala Rios, que considera que el preu inicial ja era elevat

A banda del sobrecost, PS+Independents d’Encamp creu que les obres de les avingudes presenten dificultats de mobilitat a diferents nivells: per la gent gran a l’haver-hi rajoles amb relleu; pels infants al no estar assenyalats degudament els passos de vianants; pels vehicles de repartiment comercial a l’haver d’aparcar sobre les voreres; pels autobusos, que no disposen d’espais per aturar-se i bloquegen tota la circulació; per a les persones amb dificultats de motricitat, ja que hi ha punts en que l’amplada de la vorera es redueix a menys d’un metre; a les persones que es mouen amb bicicleta al no haver-se previst carril bici; i als conductors que han de sortejar els bamps sobredimensionats; i d’altres.

A través del número de Whatsapp (+376 686 568) que té el PS+Independents d’Encamp a disposició del ciutadà s’han rebut diferents queixes al voltant del resultat d’aquestes remodelacions.