L’Alt Urgell es beneficiarà dels fons Next Generation UE fent possible diferents projectes

La directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech i Tomàs, ha presentat aquest dimecres, 16 de novembre, les inversions turístiques a les comarques de Lleida finançades amb 8 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation UE.

En el marc de la convocatòria extraordinària 2021 dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions, els tres projectes finançats amb aquests diners són Naturalment Lleida, que rep 3,5 milions d’euros; el Pla de sostenibilitat turística de la Vall de Boí, amb 2 milions d’euros; i Consorci Segre Rialb amb una inversió de 2,5 milions d’euros. A banda, es calcula que aquests diners aportaran al territori més de 13 milions d’euros addicionals d’inversió induïda, un 64 % més sobre la inversió inicial.

La presidenta del Consorci Segre Rialb, Carme Lostao, que ha assistit a la presentació, ha recordat que formen part de dues comarques, l’Alt Urgell i la Noguera “on la majoria de municipis són d’àmbit rural amb dificultats econòmiques i de fixació de la població. Aquest Pla ens ajudarà a desenvolupar-nos com una estació nàutica d’interior”. Lostao s’ha mostrat il·lusionada amb els fons i ha assegurat que “amb aquests diners farem realitat alguns dels nostres somnis”.

Els projectes

Naturalment Lleida . La proposta presentada per la Diputació de Lleida, contempla un conjunt d’actuacions emmarcades en l’oferta turística, amb una clara aposta pels espais naturals com a gran actiu de la demarcació lleidatana i pel desenvolupament turístic sostenible amb l’objectiu de crear un model que sigui capaç de generar riquesa respectant i preservant el territori. Entre d’altres, s’invertirà en les vies blaves del Cardener i Camí del Segre; en la Via Verda de la Noguera Baixa; en punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques; i per dur a terme diverses actuacions al voltant del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. A la inversió inicial de 3,5 milions d’euros cal sumar 5,9 milions d’euros addicionals d’inversió induïda.

Pla de sostenibilitat turística Vall de Boí. Amb una inversió de 2 milions d’euros, el Pla té com a objectiu promoure un model de desenvolupament turístic per a la Vall de Boí que sigui inclusiu, intel·ligent i que permeti convertir la destinació en un referent global de turisme accessible i posicionar el territori com un lloc amable per a viure i visitar per a les persones amb alguna discapacitat de mobilitat, auditiva, visual o de comunicació o aprenentatge. La inversió induïda estimada per a l’aplicació d’aquest Pla seria de 3,2 milions d’euros addicionals. Inclou, entre d’altres, la creació de senders, miradors i experiències turístiques inclusives.