La Cambra de Comerç participa en una jornada de treball amb cambres del sud de França

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ha participat, aquest dilluns i dimarts, en la jornada de treball organitzada per la CCI-Occitaine, la CCI Pirineus Orientals, la CCI Ariège i la CCI Gers, a Toulouse.

La delegació andorrana estava encapçalada per la directora de la Cambra de Comerç, Pilar Escaler; Jean–Claude Tribolet, Ambaixador francès a Andorra; i Eva Descarrega, ambaixadora d’Andorra a França. A més, s’ha comptat amb la participació d’Andorra Business, i de l’associació ACODA, així com de Sol Rossell, directora adjunta de la Cambra de Comerç. Tots plegats han estat presents en la inauguració del saló Occitaine Expo Tour.

L’objectiu d’aquesta trobada, que ja es va iniciar el passat mes de març amb la visita de les Cambres franceses a Andorra, continua sent incentivar les sinergies de treball per a desenvolupar els territoris respectius de forma transversal. Tal com diu Pilar Escaler “les conclusions d’aquesta trobada mostren la voluntat de promoure el treball conjunt entre els sectors empresarials de les regions”.

L’agenda d’aquesta visita ha estat marcada per un sopar amb les delegacions franco-andorranes, la presentació de l’Observatori Econòmic i de l’oferta SoluCCIO territoris, la visita al Mercat d’Interès Nacional de Toulouse i la trobada amb promotors i professionals del sector agroalimentari.

Un dels moments més importants de la jornada, però, ha estat la participació al Saló Occitaine Export-Tour, que té per objectiu donar a conèixer tots aquells experts francesos que poden ajudar a les empreses a internacionalitzar-se o accelerar el desenvolupament de les empreses als mercats estrangers. La delegació andorrana ha estat present a la inauguració, ha conegut els organitzadors i el més important, ha dedicat temps per a fer networking amb les empreses i organismes professionals que hi participen.

Per la part francesa hi han participat Jean-François Rezeau, President de CCIR Occitaine; Rémi Branet, President de CCI Gers; Josiane Gouze-Faure, Presidenta de CCI Ariège; Christian Jouve, Director general del CCIR Occitaine; Laetitia Bignolle, Agència de Desenvolupament d’Andorra; Christian Carles, Director regional del grup La Poste; Patrick Laffourgue, CCI Toulouse-Chef d’empresa i ordenament d’urbanisme; Frédéric Charmasson, President de la Federació de Treballs Públics; Frédéric Carre, President de la Federació de Bâtiment; Philippe Leon, President de l’Associació de Comerç de Toulouse i Fabien Pichon, Prefectura de la Regió d’Occitània.