L’Alt Urgell connecta empreses i talent en una nova jornada de Jobdating

El proper 31 de març, de 10 del matí a 1 del migdia, tindrà lloc al CETAP de la Seu d’Urgell (Plaça de les Monges) una nova edició del Jobdating, la cita habitual que s’organitza des de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per activar contractacions de personal especialment de cara a la temporada d’estiu, tot i que la jornada està oberta a qualsevol sector econòmic i tipologia de contracte.
La data s’ha escollit per facilitar la participació de joves estudiants que busquen una primera experiència laboral o poder treballar durant els mesos de vacances escolars. Com sempre, la mecànica de la jornada serà la d’entrevistes ràpides entre empreses amb necessitat de cobrir vacants i candidats.
Per garantir el bon funcionament de les entrevistes, s’ha establert un procés d’inscripció prèvia. Les empreses poden publicar les seves ofertes de feina fins al dia 15 a través de l’enllaç https://ja.cat/PublicaOfertesJOBDATING26 i els candidats podran consultar-les i inscriure’s per fer entrevistes des del dia 16 fins al 27 a l’enllaç https://ja.cat/InscripcionsJOBDATING26.
Els dies previs a la jornada del 31 s’oferiran càpsules formatives gratuïtes, obertes a tothom: una és “Troba feina amb IA: cerca, CV i entrevista” i estarà adreçada a les persones en recerca de feina, i l’altra tractarà la “Comunicació estratègica a xarxes socials per a empreses”. Els interessats en assistir-hi han de fer la inscripció a l’enllaç https://ja.cat/inscripcioCETAP