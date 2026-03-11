La Seu fa una crida a les famílies per a acollir infants sahrauís, aquest estiu, amb el programa “Vacances en Pau”

Pirineu amb el Sàhara, en col·laboració amb l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha obert la convocatòria per a trobar famílies de la ciutat i de la comarca interessades a participar en una nova edició del programa Vacances en Pau. Aquesta iniciativa solidària permet que infants procedents dels camps de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) passin els mesos d’estiu al territori.
Un projecte amb dècades d’història
El programa Vacances en Pau és una iniciativa que es duu a terme des de fa dècades amb la voluntat d’implicar la ciutadania en un projecte de solidaritat i cooperació internacional. L’objectiu principal és oferir als infants un entorn segur durant els mesos de més calor al desert, facilitant-los l’accés a una alimentació equilibrada i a revisions mèdiques necessàries.
Una experiència transformadora
L’estada, que tindrà lloc durant els propers mesos de juliol i agost, no només beneficia la salut i el benestar dels infants sahrauís, sinó que representa una oportunitat única d’intercanvi cultural per a les famílies acollidores. Segons l’organització, es tracta d’una experiència transformadora que fomenta valors de convivència, solidaritat i compromís social dins la comunitat.
A més, el programa serveix per a sensibilitzar la població sobre la realitat que viu el poble sahrauí. Les famílies que decideixin fer el pas rebran informació i acompanyament constant per part de l’organització durant tot el procés d’acollida.
Inscripcions i informació
La crida a les famílies està actualment oberta. Totes aquelles persones interessades a conèixer més detalls sobre el procés d’acollida o que vulguin resoldre dubtes poden posar-se en contacte amb l’entitat a través dels següents canals:
· Correu electrònic: saharaipirineu@gmail.com
· IG: @sahara_pirineu