Trobada de l’alumnat de corda de les escoles municipals de la Seu, Berga, Puigcerdà i el Pallars

El proper dissabte, 14 de març, l’alumnat de les especialitats de corda fregada de les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell, Berga, Puigcerdà i el Pallars, es trobaran a la capital urgellenca per a celebrar la Trobada de Corda. La jornada aplegarà una setantena d’alumnes de violí, viola, violoncel i contrabaix de nivell elemental dels diferents centres educatius musicals del Pirineu.
Enguany es portaran a terme quatre tallers de diverses temàtiques: l’alumnat més petit prepararà un conte musical, mentre que els alumnes més grans faran una orquestra creativa, on treballaran una peça amb variacions.
Després del dinar, les arts entraran en conjunció. Mentre estiguin escoltant la Primavera de les Quatre estacions d’Antonio Vivaldi, els alumnes pintaran els que els suggereixi aquesta gran obra del barroc.
Per a donar a conèixer el patrimoni musical, cada grup dels alumnes més avançats, prepararan peces tradicionals dels seus municipis.
Mostra oberta al públic
La trobada finalitzarà amb una mostra oberta al públic a les quatre de la tarda a la plaça de les Monges, en la que s’interpretaran quatre peces conjuntes i una petita presentació de cada grup.
Aquest és el quart encontre que realitzen les escoles municipals de música. L’organització mostra la seva satisfacció que s’hagi sumat a aquest esdeveniment l’Escola de Música i Dansa Itinerant del Pallars.
Recordar que la primera trobada es va realitzar el curs 2022-2023 a la Seu d’Urgell, amb els violins com a protagonistes. A partir de llavors la trobada s’ha celebrat de manera rotativa entre la Seu, Berga i Puigcerdà.
L’activitat és una molt bona oportunitat de conèixer a altres nois i noies que toquen el mateix instrument i comparteixen el gaudi per la música. Ajuda a establir lligams entre els estudiants i es va creant xarxa entre les quatre comarques pirinenques.