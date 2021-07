L’Alt Pirineu i Aran recupera la coordinació de la campanya forestal

El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha presidit aquest matí a Tremp la reunió de coordinació de la campanya forestal per a l’estiu del 2021.

La celebració d’aquesta reunió al territori de l’Alt Pirineu i Aran s’ha recuperat després de diversos anys de no haver-se celebrat. L’objectiu de la trobada ha estat encarar els mesos vinents per a minimitzar el risc d’incendis forestals i d’accidents en el medi natural.

Aquesta reunió és un pas més per tal d’aconseguir la creació de la Regió d’Emergències del Pirineu, juntament amb la presentació, aquesta setmana, del nou helicòpter de rescat medicalitzat gestionat entre els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques, un aparell amb les millors prestacions d’Europa.

En el desenvolupament de la reunió s’ha fet un breu resum de la campanya de l’any anterior, i s’han presentat les previsions de l’actual. Malgrat que el risc d’incendis forestals és menor durant els mesos d’estiu en la zona pirinenca (excepte el sud de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà), hi ha altres elements sensibles com l’afluència de persones que accedeixen al medi natural i els efectes provocats per l’augment d’activitats com les acampades.

Des de Protecció Civil s’ha fet un esment de les mesures d’autoprotecció per a tothom que vulgui accedir al medi natural, com la prohibició d’encendre foc, no tirar burilles de cigarretes o no deixar la brossa fora dels contenidors, ja que es consideren accions que comporten un alt risc d’incendi forestal. D’altra banda, també es recomana portar l’equipament necessari, aigua, menjar, i també avisar a algun familiar o amic de la ruta i del temps previst per a realitzar-la.

Els Mossos d’Esquadra garanteixen l’assistència als equips de Bombers en cas d’una emergència, així com els controls de trànsit a les vies d’entrada i de sortida i garantir el perímetre de seguretat.

Finalment, des dels Agents Rurals s’ha incidit en el fet que s’han trobat persones encenent foc en el medi natural, pel qual es farà una vigilància en aquest aspecte. Ens trobem en una regió amb nombrosos espais protegits com el Parc Natural del Cadí Moixeró, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i és al voltant d’aquests espais on hi ha més afluència de turistes.

El delegat territorial del Govern ha posat en relleu que un dels reptes d’aquesta legislatura és el desplegament dels serveis territorials per tal d’assolir l’especificitat del nostre territori i poder millorar la proximitat entre els serveis públics i la ciutadania.

A la reunió també hi ha participat la directora dels Serveis Territorials d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, Montserrat Meseguer; l’inspector en cap de l’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Lleida de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments , Joan Josep Bellostas; l’intendent cap de la Regió Policial Pirineu Occidental, Daniel Pérez; el cap de l’Àrea Bàsica de la Cerdanya dels Agents Rurals, Josep Pujol; entre altres assistents de Protecció Civil, el Cos de Bombers, els Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals.