Cues a l’stop-lab per fer-se el test d’antígens per accedir a l’Andorra Mountain Music

Afluència de persones assistents al concert de Bob Sinclar del Andorra Mountain Music a l’stop–lab d’Andorra la Vella aquest divendres a la tarda. Des de l’organització avisen que tothom, es faci el test o no, ha de passar pels punts de control habilitats per a recollir la polsera que acrediti que sanitàriament són aptes.

Les proves d’antígens previstes per als assistents a l’Andorra Mountain Music han començat a les 6 de la tarda. Mitja hora abans ja es començaven a veure les primeres cues.

Des de l’organització han demanat a tots assistents que ja estiguin a Andorra que s’acostin a l’stop–lab per a fer les proves com abans millor i així evitar aglomeracions aquest dissabte.

També avisen que qualsevol persona que no tingui polsera no podrà accedir al concert i, per tant, és obligatori passar per alguns dels dos dispositius habilitats.

Unes noves mesures que els assistents consideren favorables, ja que per a ells és una tranquil·litat afegida.

Aquest dissabte, els tests d’antígens ràpids i el lliurament de les polseres que permeten accedir al festival es faran al pàrquing del Tarter, on s’espera que l’afluència sigui més gran.