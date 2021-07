Benazet i el conseller de Salut català, Argimon, es reuneixen a la Seu d’Urgell

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha reunit aquest divendres a la tarda amb el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, a la Seu d’Urgell. La trobada ha tingut lloc durant la visita a la població alturgellenca del mandatari català i ha estat presidida per l’alcalde de la població, Jordi Fàbrega.

Així, la reunió de treball ha servit per posar de manifest la col·laboració ja existent entre el Principat i Catalunya –especialment amb l’Alt Urgell– en matèria sanitària, així com la voluntat d’ampliar el conveni de col·laboració que hi ha entre ambdós territoris. Martínez Benazet i Argimon han abordat la possibilitat d’incloure-hi, per exemple, aspectes lligats a les cures intensives o a estructures vinculades amb Salut Mental, que permetrien donar respostes transversals i coordinades als pacients atesos.

D’aquesta manera, Martínez Benazet ha remarcat que “malgrat la frontera, entre els dos territoris hi ha més punts d’unió que de separació, pel que la col·laboració ha estat i segueix sent excel·lent”. Argimon ha apuntat que la reunió d’avui ha servit per “posar en relleu el treball tècnic que s’ha fet i que, en essència, té la voluntat d’aconseguir que els andorrans i alturgellencs tinguin la millor assistència i de qualitat”.

Així, el nou text ampliat es regirà pel conveni marc que Andorra està negociant amb Espanya en matèria de Salut –primer amb l’exministre Salvador Illa i després amb l’actual titular de la cartera a Espanya, Carolina Darias–: “el diàleg és fluid i esperem poder-lo signar els pròxims mesos”.

Per la seva banda, l’alcalde de la Seu d’Urgell també ha agraït l’estreta col·laboració entre territoris veïns: “sempre hem tingut una relació propera, especialment durant la pandèmia: a tall d’exemple, Andorra ha tractat i ventilat pacients de l’Alt Urgell, i també s’han fet proves diagnòstiques als treballadors transfronterers”.

A la reunió hi han participat, a banda del ministre Martínez Benazet, el conseller Argimon i l’alcalde Fàbrega, la secretària d’Estat de Salut del Principat, Helena Mas; la secretària general de Salut catalana, Meritxell Masó; el delegat de Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós.

Repunt de casos positius de coronavirus

El ministre Martínez Benazet i el conseller Argimon també s’han referit al repunt de casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 dels darrers dies i han analitzat i comparat la situació epidemiològica en els seus respectius territoris.

Josep Maria Argimon, per la seva banda, s’ha mostrat preocupat per l’increment de casos i ha reconegut que la situació a Andorra “no és tan complicada com a Catalunya perquè el pla de vacunació està més avançat i això ha permès frenar l’onada des de l’inici”.

Tanmateix, Martínez Benazet ha fet de nou una crida a mantenir les mesures de seguretat, sobretot per a les persones que encara no han rebut la pauta completa de la vacuna: “s’han d’evitar les situacions de risc en què interactuem sense mascareta o distància amb persones que encara no han estat immunitzades”. En aquest sentit, el titular de la cartera ha recordat que la vacuna no impedeix poder contraure la malaltia ni ser un vector de contagi, però sí que “redueix dràsticament les possibilitats d’acabar hospitalitzat a causa d’aquesta”.