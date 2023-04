L’Almansa, proper escull del BC Andorra per a aconseguir l’ascens directe a l’ACB

Imatge del partit de la primera volta entre l’Almansa i el BC Andorra (CB Almansa)

Aquest cap de setmana s’està disputant la 30a jornada de la lliga LEB Or. Algun partit ja es disputa aquest mateix divendres, però, pel que fa al BC Andorra, el seu torn, serà aquest dissabte, a les 18:15 hores al pavelló del Govern. La fase regular del campionat consta de 34 partits, la qual cosa vol dir que cada vegada és més a prop la seva fi. També significa que, amb la de demà dissabte, els tricolors tenen 5 finals per a assolir l’ascens directe de l’ACB i evitar-se, així, la loteria dels play-off.

L’Almansa és el conjunt que visita la pista andorrana i arriba en una situació complicada perquè és el quart per la cua (15è) i l’angoixa del descens plana sobre l’equip. Els manxecs sumen 9 encontres guanyats i 20 de perduts. De la seva banda, el BC Andorra segueix líder amb 26 victòries i 3 derrotes. El seu més immediat perseguidor i l’únic que li pot arrabassar l’ascens directe, és el Palència amb 24 partits guanyats i 5 desfetes.

S’ha de tenir en compte que, als del Principat, en realitat no els serveixen les dues victòries de marge. Veritablement, tal com està la lliga, només hi ha un únic matx de marge en el qual els de Natxo Lezcano podrien ensopegar. En cas d’empat de partits guanyats i perduts entre l’Andorra i el Palència, pujarien directe els castellans en tenir un millor coeficient anotador que els tricolors. Per tant, tan sols hi ha un sol marge d’error. Toca guanyar!