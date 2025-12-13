L’Ajuntament de Llívia defensa la seva actuació en el cas de l’ordenança de deixalles vinculada als HUT de Llívia

L’Ajuntament de Llívia vol fer arribar als veïns i a les veïnes de la vila la informació i la cronologia de les decisions adoptades en el cas de l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida de deixalles vinculada als habitatges d’ús turístic (HUT) de Llívia i que ha generat el malestar expressat, aquests últims dies, per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA). “És voluntat d’aquest consistori deixar clar que l’Ajuntament de Llívia no ha actuat fora de la legalitat i que hi ha un recurs de 2025 pendent de resolució, la qual cosa fa difícil adoptar mesures. L’Ajuntament està valorant, tècnicament, quina ha de ser la fórmula més equànime per a tots els ciutadans de la vila de Llívia, quan les impugnacions judicials hagin acabat el seu recorregut”, assenyalen des del consistori.
Així, l’Ajuntament de Llívia confirma que les seves actuacions es troben dins del marc legal i que, sense cap mena de dubte, acatarà les sentències en la línia que dictamini les autoritats judicials. La cronologia de les aprovacions de l’ordenança i els seus recursos, o la sentència de 2025, així com les al·legacions i les impugnacions, deixa clar que tots aquests passos s’han encadenat en uns terminis que no han permès una resolució prompta.
Una ordenança aprovada en el 2022
L’Ajuntament de Llívia va aprovar l’ordenança de deixalles vinculada als habitatges d’ús turístic en el mandat municipal anterior, l’any 2022. La seva aplicació entrava en vigor, doncs, l’any 2023. Una ordenança, per a ser aprovada, segueix el procés administratiu següent: aprovació inicial; informació pública; resolució d’al·legacions; aprovació definitiva i publicació en el Butlletí Oficial. L’ordenança entra en vigor a primer d’any i no es pot anul·lar ni revocar durant l’exercici natural de l’any de vigència. L’ordenança de 2023 -aprovada en el 2022- no va rebre cap al·legació, però va ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). I la sentència d’aquest recurs va arribar el 17 de gener de 2025.
De 2023 al 2025
Els anys 2023 i 2024, anteriors a la sentència del recurs esmentat, es van aprovar les modificacions d’aquesta ordenança que van entrar en vigor els anys següents: 2024 i 2025. Per tant, quan es notifica a l’Ajuntament de Llívia el contingut de la sentència el 17 de gener de 2025, l’ordenança d’aquell exercici ja era en vigor -vigent per a aquell exercici i per als anys posteriors si no es modifica el seu redactat-. Els anys 2023 i 2024, es va modificar l’ordenança per a aplicar-hi els augments percentuals i lineals en la taxa d’escombraries que es va fer a tothom per igual, per a ajustar el cost del servei a l’import que pagaven els veïns, tal com dicta la normativa europea.
Cal dir que les aprovacions de les modificacions de l’ordenança fiscal de 2024 i 2025 (aprovades en anys anteriors) van tenir recorreguts diferents. La de 2024 no va rebre cap al·legació i no va ser impugnada. La de 2025, tampoc no va rebre cap al·legació, però sí que va ser recorreguda davant el TSJC. I aquest és el recurs que està pendent de resolució, que fa que a hores d’ara no es pugui adoptar una decisió municipal sense conèixer el resultat judicial.
Sentència clara de 2025
La sentència 83/2025 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 17 de gener de 2025, en el procediment ordinari 308/2023 seguit davant del TSJC, CA, Secció Primera, va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Turística d’Apartaments, contra la modificació de l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a la recollida de residus de l’Ajuntament de Llívia, exercici 2023 (BOP de Girona núm. 243 de data 22 de desembre de 2022), i va anul·lar l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida de residus dels habitatges d’ús turístic, desestimant, però, les altres pretensions de la demanda, “per la qual cosa l’Ajuntament no ha de fer cap actuació en execució de la sentència”.
L’actual equip de govern espera la resolució de la impugnació de l’ordenança de 2025 per a prendre una decisió equànime, en benefici de tots els veïns de la vila.