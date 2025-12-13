El NeuFest, a Grandvalira, omple el Pas de la Casa amb els amants de les novetats en el sector de l’esquí

El NeuFest, l’esdeveniment que combina un esquí-test amb un programa d’activitats a l’aire lliure de caràcter lúdic i esportiu, ha omplert aquest dissabte el Pas de la Casa amb els amants de les novetats en el sector de l’esquí. El Festival continuarà diumenge amb un programa d’activitats relacionades amb l’esquí i l’exposició per als tests de les vint marques confirmades.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot ha explicat que “ les perspectives són boníssimes, la iniciativa ha tingut una molt bona acollida” i ha remarcat que “vint marques de les millors del món les tenim avui al Pas de la Casa” i “a les portes de Nadal és una molt bona ocasió per a provar els materials i gaudir del Pas de la Casa”.
Marot ha destacat que el festival “neix arran d’una proposta del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa” per a reforçar el teixit econòmic i comercial de la parròquia durant la temporada d’hivern.
Les empreses del sector del material de l’esquí, ja sigui les marques directament com els comerços del Pas, han participat a l’esquí-test i han valorat molt positivament l’organització de l’esdeveniment que ha comptat amb més de 200 participants només durant el matí de dissabte.
Marot ha destacat que el festival que “l’objectiu és fer un activitat vinculada a la neu per a donar visibilitat als comerços del Pas de la Casa, a l’estació i, sobretot, que el sector comercial obtingui un bon retorn d’aquest tipus d’activitats”.
Marot s’ha referit al tall de carretera d’accés des de França, provocat per les manifestacions dels pagesos francesos, i ha lamentat que aquest tall hagi tingut afectació, ja que diversos inscrits que no han pogut participar.
Per la seva banda, Xavi Salinas, en representació de Grandvalira, ha explicat que s’ha habilitat una zona de freestyle i un traçat d’eslàlom gegant i de paral·lel perquè els participants de l‘esquí-test puguin gaudir “d’activitats que normalment no es fan a la zona del Pas de la Casa”.
Els dos representats dels comerciants impulsors de la proposta han subratllat el potencial del NeuFest com a element de dinamització en un entorn com el Pas de la Casa.
Fabrize Dupré, comerciant del Pas de la Casa i impulsor de la iniciativa ha destacat que “esperem que vingui gent que gaudeixin de la neu i que els comerços puguin aprofitar aquests visitants” i ha afegit que “estem molt contents de tenir aquestes marques que han donat suport a l’esdeveniment” i ha augurat que “es pugui repetir cada any”.
Finalment, Xavier Salinas, en nom de Grandvalira ha explicat les activitats que s’han preparat amb l’objectiu “d’animar l’esdeveniment que és una cosa boníssima també per a l’estació i per al Pas”
Durant el festival, més de vint expositors amb les principals marques d’equipament de muntanya han presentat les seves novetats en esquí alpí, freeride, freestyle, esquí de muntanya i taules d’snowboard, en un espai obert pensat perquè tothom pugui provar el material de la nova temporada.
Les marques participants han estat Nòrdica, Blizzard – Tecnica, Burton, Atomic, Fischer France, Union, Capita, Black Crows, Faction, Libtech, Head, Rossignol, Dynastar, K2, Völkl, Nidecker, Jones, Nitro, Zag. Els visitants han pogut trobar aquestes marques als comerços del Pas de la Casa i d’Andorra.
Entre els expositors hi ha també Dynafit Andorra Skimo i el Circuit Andorra – El Pas de la Casa.
A més de l’esquí-test hi ha hagut activitats per a tots els nivells: snowpark per a debutants, eslàlom paral·lel i formació teòrica de conducció sobre neu, tot ambientat amb música de discjòqueis.
Dissabte a la tarda, l’esdeveniment continuava amb una baixada de torxes i un après-ski, convertint el festival en un punt de trobada per a visitants i residents.
La tarda del dissabte també ha servit per a sortejar un parell d’esquís nous entre tots els participants de l‘esquí-test, animant així la comunitat a gaudir de l’experiència i visitar els comerços locals. El sorteig es repetirà diumenge a la tarda.
De cara a demà diumenge encara queden inscripcions disponibles i es poden realitzar gratuïtament a www.encamp.ad/neufest.