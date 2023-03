L’Ajuntament de la Seu s’afegeix a la crida per a fomentar l’estalvi d’aigua

El riu Valira al pas per la Seu d’Urgell, aquesta setmana (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’afegeix a la crida general per a fomentar l’estalvi d’aigua davant l’actual situació de sequera. A l’apartat d’informes d’Alcaldia del ple municipal d’aquesta setmana, l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha demanat a tota la població que segueixin els consells que ja es divulguen a nivell general per a evitar el malbaratament, davant el risc que aquest estiu hi pugui haver restriccions com les que, de fet, ja s’han començat a aplicar en alguns usos a les àrees de Barcelona i Girona, per la manca de reserves a les conques internes catalanes.

Viaplana ha volgut puntualitzar que ara mateix la Seu “no ha de patir per l’abastament d’aigua”, però recorda que les reserves de la capital urgellenca depenen en bona part “de la neu a la muntanya” i que “ara mateix no n’hi ha gaire o bé ha arribat tard, per la qual cosa es fondrà ràpid i no serà la neu que en altres anys arriba fàcilment al juny o al començament de l’estiu”. I és que la inusual pujada de temperatures de la setmana passada ha fet accelerar el començament del desgel i ja ha deixat les muntanyes de la zona amb poca neu, si es té en compte que s’està a mitjan març.

Davant aquesta manca de reserves a la muntanya, l’alcalde de la Seu d’Urgell considera que a la ciutat també cal seguir els consells d’estalvi d’aigua. A més a més, Francesc Viaplana recorda que aquest context també ha fet avançar l’aparició del risc d’incendis, per la qual cosa “cal estar també alerta” pel que fa a tot l’entorn del municipi, “en una comarca que és eminentment forestal i amb uns boscos que estan estressats justament per aquest dèficit pluviomètric”. Per tot plegat, el batlle espera “que plogui aviat”. I mentre això no passa de manera consistent, demana a tothom “que es tanqui l’aixeta” sempre que es pugui.