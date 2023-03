L’Executiu i l’Associació Cor Rock d’Andorra enforteixen els llaços de col·laboració

Una imatge del Cor Rock d’Andorra (Cor Rock)

El Govern ha aprovat el nou conveni amb l’Associació Cor Rock d’Andorra. L’objecte d’aquest conveni és contribuir, per part del Govern, a promoure les activitats de creació i difusió musical desenvolupades per l’associació per tal d’impulsar-ne la promoció i aportar per al bon funcionament de l’entitat.

Amb aquest objectiu, el Ministeri de Cultura i Esports destinarà una subvenció per a l’any 2023 de 18.000 euros. Per als anys 2024, 2025 i 2026 es preveu una subvenció de 22.000 euros anuals, aquesta proposta queda supeditada a l’aprovació del pressupost i de les partides pluriennals de cada exercici.

Per la seva part, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior facilitarà un espai d’assaig a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp i allibera 6 hores lectives setmanals (12 hores totals setmanals) a dos professors del centre a fi de desenvolupar les activitats associades amb el Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana.

Es renova, així, l’entesa conjunta que es va formalitzar el 2019 amb la voluntat de donar resposta a les noves necessitats de l’associació que després de 13 anys ha incrementat de forma notable la seva activitat i, passada la pandèmia, el cor compta actualment amb més 60 membres.