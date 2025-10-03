L’Ajuntament de la Seu s’adhereix a les concentracions de suport a la Global Sumud Flotilla

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha manifestat aquest dijous el seu suport a les concentracions convocades les darreres hores a favor de la Global Sumud Flotilla, després que aquesta iniciativa ha estat interceptada per l’exèrcit israelià amb el resultat de desenes de persones detingudes. Aquestes darreres hores el consistori urgellenc ha penjat la bandera de Palestina al balcó de l’edifici municipal, a la plaça dels Oms, i ha publicat un breu comunicat a les xarxes socials en què expressa que “se suma a totes les concentracions” previstes “tant al nostre municipi com a Catalunya, i arreu del món”, contra el que qualifiquen d'”atac d’Israel a la flotilla solidària amb Gaza”.
Ahir dijous mateix, al vespre, es va dur a terme una nova concentració, convocada pel col·lectiu La Seu per Palestina. Desenes de persones es van congregar al bell mig de la plaça dels Oms, on es va llegir un manifest i es va exhibir banderes palestines.