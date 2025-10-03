La cap d’informàtica del Comú d’Escaldes, suspesa temporalment per un presumpte accés no autoritzat a documentació interna

El Comú d’Escaldes-Engordany manté obert un expedient d’investigació sobre la seva cap d’Informàtica, que ha estat suspesa temporalment per un presumpte accés no autoritzat a documentació interna. Els documents en qüestió estarien relacionats amb l’empresa concessionària dels aparcaments comunals. Així ho publica aquest divendres el mitjà AndorraDifusió.
Segons han explicat fonts relacionades amb aquesta administració local, es tracta de la parella del conseller de la majoria, David Pérez, que està apartat de l’equip de govern de forma temporal mentre es decideix si hi havia conflicte d’interessos entre la seva tasca i la seva feina, al sector privat, com a gerent d’un aparcament comunal.
Pérez té previst pronunciar-se públicament sobre aquest afer en els propers dies. Mentrestant, el Comú escaldenc continua analitzant els fets i valorant possibles implicacions polítiques o administratives.