La Seu atorga la Medalla de la Ciutat, a títol pòstum, a Josep Zulueta i Gomis

Aquest dijous al vespre s’ha celebrat, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, l’acte de reconeixement a la figura de l’impulsor i fundador de la Cooperativa Lletera del Cadí ara fa 110 anys, Josep Zulueta i Gomis, amb l’atorgament de la Medalla de la Ciutat a títol pòstum. Aquesta màxima distinció ha estat recollida, a mans de l’alcalde Joan Barrera, per familiars de Zulueta vinguts de Barcelona i Mèxic.
Concretament, la medalla ha estat recollida per un dels seus rebesnets que viu a Mèxic, Faustino Martínez Zulueta, acompanyat d’un altre rebesnet també mexicà, Alejandro Zulueta Díaz, mentre que els besnets que viuen a Barcelona, ha estat encapçalats per Víctor Pàmies Riudor qui ha dirigit unes paraules en nom de la família catalana. Val a dir que la desena de descendents de Josep Zulueta presents en aquest acte també han rebut un diploma en reconeixement de l’atorgament de la Medalla de la Ciutat.
En la seva intervenció, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha manifestat respecte d’aquesta important figura que “la ciutat no seria la mateixa sense la petjada de persones com Zulueta. El seu compromís, la seva aportació i la seva dedicació han transcendit el temps i ens interpel·len encara avui. Per això, des de l’Ajuntament, hem volgut expressar de manera solemne i sentida el nostre reconeixement”.
Barrera ha volgut remarcar que amb la concessió de la Medalla de la Ciutat “volem fer visible aquest agraïment col·lectiu. No és només un gest institucional: és el testimoni de que els urgellencs i urgellenques sabem mirar enrere amb orgull i amb respecte, i que alhora volem projectar aquest esperit cap al futur”.
Per la seva part, la directora general de la Cooperativa Cadí, Anna Puigcercós, ha subratllat que “ens fa especial il·lusió de participar en aquest merescut reconeixement a la figura de Josep Zulueta, ànima i fundador de la Cooperativa Cadí”.
‘L’home que va canviar el Pirineu’
En l’acte d’homenatge pòstum a Josep Zulueta també s’ha presentat el llibre ‘Josep Zulueta i Gomis (1858-1925). L’home que va canviar el Pirineu’, obra escrita per l’historiador urgellenc Carles Gascón Chopo, que davant d’una sala de Sant Domènec plena de gom a gom ha fet una presentació rica en detalls sobre aquesta biografia del polític i economista català.
El llibre, publicat per Edicions Salòria, compta amb la col·laboració de la Cooperativa Cadí, totalment implicada en l’homenatge al fundador d’aquesta societat, decisiva en l’evolució econòmica recent de la Seu d’Urgell i la seva comarca, i imitada en molts altres indrets del Pirineu català.
Precisament, respecte a aquesta obra escrita per Carles Gascón, Anna Puigcercós ha assenyalat que “des de la Cooperativa Cadí pensem que era important plasmar la biografia del nostre fundador en un llibre. Calia posar en valor una figura tant avançada al seu temps i que tant ens ha aportat a aquestes comarques i ala seva gent”.
L’alcalde de la Seu ha agraït públicament a la Cooperativa del Cadí “pel seu paper dinamitzador no només a nivell econòmic, sinó a nivell també cultural i esportiu, com aquest acte ho demostra. Al Carles Gascón per haver sintetitzat en aquest llibre l’esperit del Josep Zulueta. Un agraïment a Edicions Salòria per editar aquest llibre. Un agraïment molt especial als familiars del Josep Zulueta. La vostra presència aquí fa que aquest acte sigui encara més emotiu”.
Joan Barrera també ha fet arribar el seu agraïment en nom de la Corporació municipal a tothom que ha assistit en aquest acte, “que és alhora de memòria i d’agraïment col·lectiu. Perquè recordar Zulueta és també reafirmar els valors de la cooperació, de societat i del progrés, valors que ell va saber sembrar”.
Aquest acte d’homenatge i de memòria a la figura de Josep Zulueta s’ha clos amb uns apunts musicals de l’Orquestra Cadí.
Aquest acte coorganitzat per l’Ajuntament de la Seu, la Cooperativa Cadí i Edicions Salòria s’ha emmarcat en l’Any Zulueta, any que es commemora el centenari de la seva mort.