L’Ajuntament de la Seu retirarà la font de l’entrada al Parc del Valira

Estat actual de la font de l’entrada al Parc del Valira de la Seu, que serà enderrocada (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell planifica la retirada de l’estructura de la font que hi ha a l’entrada del Parc del Valira, enmig de l’Alberg de Joventut i el Claustre del Racionero. El consistori prepara canvis en aquest indret, conegut com la Font del Lleó, amb l’objectiu de millorar-ne el seu aspecte, però també per mirar de reduir-hi els actes incívics i vandàlics. Un objectiu, aquest últim, que també fan extensiu a la resta del nucli urbà, per la qual cosa han fet una nova crida al civisme si es vol tenir una ciutat millor.

Des del programa ‘Fil Directe’ de RàdioSeu, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha avançat que l’actual font, situada al final del carrer de Joaquim Viola, serà enderrocada. Un dels motius és que aquest bloc “s’ha vandalitzat” de manera reiterada, per la realització de pintades o “botellades” en aquest indret, i això ha provocat que estigui “extremadament degradada”. A més a més, Barrera recorda que el seu element principal, la font, fa temps que no funciona. Amb la mateixa actuació, es vol eliminar un obstacle visual i fer que l’entrada al Parc dels Enamorats sigui més visible i diàfana. La superfície que ocupa ara s’arranjarà i en un lateral s’hi instal·larà una font nova, de dimensions més reduïdes.

Amb aquesta actuació, s’espera dignificar aquest espai i fer-lo més atractiu per a veïns i visitants, alhora que s’intenta resoldre el problema crònic d’incivisme i actes vandàlics que hi ha hagut en aquest indret.





Pedagogia, però també sancions

Sobre aquesta problemàtica, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha volgut fer novament una crida a la responsabilitat individual i al sentit comú a l’hora de tenir cura de la ciutat per part de tothom. Joan Barrera ha lamentat els actes vandàlics que hi ha hagut darrerament a la ciutat, com per exemple l’incendi intencionat en un banc de pícnic al costat del pont de la Palanca -a la mateixa zona on dies abans s’havia atacat el local del Club de Caça i Pesca- o bé un altre foc que hi ha hagut recentment al sector d’Arapiles, a l’antiga caserna de Castellciutat.

I més enllà d’aquests incidents greus, el batlle urgellenc ha advertit que també cal prevenir-ne d’altres de menys agressius, però igualment negatius, com per exemple la pràctica de deixar residus voluminosos en ple carrer. Una situació amb la qual, assenyala, s’hi troben “tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge”, malgrat que des de fa anys hi ha la possibilitat de trucar a la Mancomunitat d’Escombraries perquè passin a recollir aquests objectes. Per això, ha recordat que “tothom hauria de ser responsable de les seves pròpies actuacions” i que “en qualsevol lloc normal no hauria de caldre fer cap crida a no cremar una taula en una zona d’esbarjo”.

Per a revertir aquesta situació, Joan Barrera creu que cal fer “molta pedagogia”, mitjançant campanyes de civisme per a la població en general o d’accions educatives a les escoles i als instituts de secundària. Tanmateix, si això no és suficient i si continuen aquests problemes, des del consistori recorden que existeix l’Ordenança de Civisme i que estan disposats a fer-la complir, mitjançant l’actuació de la Policia Municipal i l’aplicació de sancions en els casos greus o reiterats. Barrera puntualitza que la prioritat no és multar, però que en aquells casos en què es consideri necessari no dubtaran a fer-ho.

En aquest sentit, l’alcalde conclou que “l’Ajuntament pot fer tots els esforços i tot el possible, però si ningú fa el possible per a tenir una ciutat neta, no servirà de res i no ho aconseguirem”. Per això, recorda que “si volem una Seu neta, atractiva i que sigui referent, necessitem l’esforç de tots, i l’Ajuntament el farà, però la ciutadania també l’ha de fer”.