La Seu preveu obrir escoles perquè s’hi pugui jugar i fer esport

Escola Pau Claris de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell preveu obrir patis de les escoles públiques de la ciutat, fora de l’horari lectiu, per a facilitar que els infants i joves de la ciutat disposin de nous indrets dins el nucli urbà per a jugar o practicar esport lliurement. Aquesta acció es vol dur a terme en paral·lel a la reformulació d’alguns espais de les places del Camp del Codina i de Joan Sansa, on els veïns fa temps que es queixen de les molèsties o danys que hi causen la pràctica d’esports de pilota o d’altres activitats semblants.

En una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil Directe’, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha confirmat la intenció de fer alguns canvis en aquestes dues places i, simultàniament, garantir que els escolars que ho desitgin puguin seguir fent esport en places públiques. Segons Barrera, la solució més pràctica passa per tenir oberts els patis de les escoles al llarg de la tarda, el vespre o els caps de setmana, per a aprofitar així les porteries o cistelles de què disposen. Es faria mitjançant el projecte ‘Patis Oberts’, un model que ja s’aplica a d’altres ciutats i que, de fet, recupera una pràctica que era habitual anys enrere i que en moltes poblacions més petites sempre s’ha mantingut.

Sobre aquest ús dels patis, el batlle urgellenc recorda que, malgrat que estan integrats als programes del Departament d’Educació, els recintes de les escoles públiques del municipi són propietat de l’Ajuntament i que, per tant, tenen potestat per a decidir quins usos se li dona. El consistori també s’encarrega del seu manteniment. Això inclou, doncs, les escoles Albert Vives, Pau Claris i Castell-ciutat.

No seria el cas, en canvi, de l’Institut Joan Brudieu i l’Institut La Valira, que depenen directament de la Generalitat, ni del Col·legi La Salle, que és un centre privat concertat. L’objectiu, a més de facilitar que els infants i joves puguin jugar, és també que tinguin un nou espai per a compartir i per a trobar-se, sempre vetllant perquè se’n faci un ús cívic i responsable.

La previsió de l’Ajuntament és tirar endavant la mesura aquest any vinent, de manera paral·lela a la reforma d’alguns espais de les dues places esmentades, que ara s’està planificant. Per als canvis previstos a la plaça del Camp del Codina, el pressupost és d’uns 40.000 euros; i per a Joan Sansa, la quantitat serà semblant però encara s’ha de definir.





Reformes al Camp del Codina i a Joan Sansa

Entrant al detall d’aquestes dues reformes, al Camp del Codina es contempla retirar la font en superfície, situada al costat est de la plaça i que fa anys que no es fa servir. De fet, darrerament aquest punt l’utilitzaven actualment alguns infants per a jugar a pilota, cosa que genera queixes dels veïns perquè és a molt a prop del bloc de pisos. En aquest lloc s’hi instal·larà una zona d’esbarjo infantil feta amb cautxú, a més d’obstacles per a impedir que s’hi jugui a pilota. I just al costat, s’arranjaran uns esglaons laterals que generen molèsties perquè s’hi ha produït diverses caigudes.

I pel que fa a Joan Sansa, l’equip de govern ha confirmat la intenció de retirar-ne la pista esportiva situada en un dels quatre requadres de la plaça, en resposta igualment a les queixes del veïnat més proper per sorolls i danys. Joan Barrera ha reiterat que “això no vol dir que la canalla no pugui jugar a pilota”, perquè se cercarà algun nou espai a prop perquè puguin fer-ho “dignament”. En tot cas, ha recordat que tan bon punt va començar la nova legislatura l’Associació de Veïns de la zona ja els van demanar una reunió en què els van exposar els diversos problemes i la “mala maror” que els comporta la presència de la pista de futbol sala. Ara s’ha de decidir com es reconvertirà aquesta part de la plaça.