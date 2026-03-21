Editorial Medusa publica el nou llibre de relats de Sergi Mas, “Tafetans de justícia”

Després d’un silenci de més de vint anys en què ha publicat exclusivament prosa divulgativa, als 95 anys d’edat, el polifacètic Sergi Mas torna amb un nou llibre de relats que fusiona realitat i ficció en un gènere personal i únic de l’autor lauredià conegut com a ‘realisme màgic pirinenc’. Tafetans de justícia, un recull d’històries tan verídiques com fabulades que endinsa al lector en una Andorra ja desapareguda, on la justícia, el sentit comú i la humanitat sovint caminaven plegats.
Amb la mirada aguda del cronista i la gràcia inesgotable del gran narrador oral, Sergi Mas recupera anècdotes judicials, personatges singulars i situacions tan absurdes com reveladores, sempre amb un somriure burleta i una saviesa fonda.
Entre la memòria popular i el realisme màgic, aquests relats —plens de llengua viva, ironia i tendresa— retraten un país petit ,però immens en històries, on mai no és clar on acaba la realitat i comença la invenció.
Es tracta d’un llibre irrepetible que fa justícia a un temps, a unes persones i a una manera d’explicar el món que ja no tornaran, però que aquí perviuen amb tota la seva força.
Sobre l’autor
Sergi Mas és un dels artistes per antonomàsia del Principat d’Andorra. Nascut a Barcelona el 1930, va formar-se a l’Escola d’Arts i Oficis de la Llotja i al Poble Espanyol de Montjuïc. El 1957 s’establí a Andorra, on ha destacat com a escultor, ceramista, pintor, gravador i un llarg etcètera de disciplines artístiques. Després de gairebé sis dècades, el 2017 abandonà el seu històric taller a Aixovall i es traslladà a Sant Julià de Lòria, des d’on segueix actiu.
Llançament i primera presentació
El llibre es posarà a la venda a partir d’aquest dilluns vinent, dia 23 de març, tant a Andorra com a Espanya.
El dia següent, dimarts 24 de març, a les 19 hores, es durà a terme la presentació oficial del llibre al Centre Cultural Lauredià, a Sant Julià de Lòria.
L’acte comptarà amb la presència de la família, que llegirà paraules de Sergi Mas adreçades al públic. A més, cinc amics de l’autor —escriptors, gestors culturals i periodistes— llegiran fragments de cinc tafetans. Es tracta de Txema Díaz-Torrent, Eva Arasa, Manel Gibert, Teresa Areny i Andrés Luengo.
A més a mes, l’editor de Medusa, David Gálvez, explicarà anècdotes del procés de realització del llibre i parlarà dels relats i les il·lustracions que conté.