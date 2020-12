La Creu Roja Andorrana participa en diverses accions per fer arribar el Nadal a tothom

Aquestes festes de Nadal, la Creu Roja Andorrana està participant en tot un seguit d’accions solidàries en col·laboració amb diverses organitzacions, per tal de fer arribar l’esperit nadalenc allà on enguany el dia a dia ha estat més difícil.

En primer lloc, s’ha enviat una carta molt especial als beneficiaris del servei de Teleatenció Domiciliària (TAD), del programa Sempre Acompanyats (SA) i del transport sociosanitari (TSS) —que sumen un total de 523 persones—, que inclou una felicitació del president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, i una postal amb temàtica nadalenca confeccionada manualment per 180 alumnes del British College.

També s’han preparat 102 visites a domicili a persones dependents que pateixen aïllament i solitud no volguda. Amb el suport d’un grup de voluntaris i tècnics de l’entitat i amb la col·laboració del Servei d’Atenció Domiciliària del Ministeri d’Afers Socials, estem recorrent els diferents domicilis amb el desig de compartir uns instants i lliurar-los una postal elaborada per alumnes de secundària de les escoles andorranes, entre altres obsequis.

La tercera activitat és una sorpresa destinada a les famílies amb nadons i infants beneficiàries de la Botiga Solidària de la Creu Roja per visitar el Pare Noel a la Borda Cremat, al Coll de la Botella. Les famílies que complien aquestes condicions i que a més disposen de vehicle propi —necessari per poder fer l’activitat— són 10. El cap de setmana i d’acord a les condicions climatològiques, algunes d’aquestes famílies han baixat amb raquetes a la cabana del Pare Noel i han tornat amb buggies fins on tenien els vehicles estacionats. L’esdeveniment altruista ha estat iniciativa de l’empresa d’activitats a la natura CM Experience.

Finalment, com a cloenda del 40è aniversari del naixement de la Creu Roja Andorrana i en reconeixement a la inestimable tasca que fan els nostres voluntaris, avui s’estrena un espot a Andorra Televisió dedicat a aquest col·lectiu i a totes aquelles persones que en una època molt difícil, amb petits gestos, han fet que aquest 2020 sigui un any ple de solidaritat.