L’Ajuntament de la Seu posa en marxa una App gratuïta per realitzar gestions des del mòbil

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat aquest migdia una App gratuïta amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania realitzar les seves gestions i alhora poder agilitzar els processos propis de l’administració. Així ho han explicat l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, i els regidors d’Atenció Ciutadana i d’Innovació Tecnològica, Carme Espuga i Joan Llobera, respectivament, juntament amb la CEO de Tramit Smart App SL, Judith Bayés, empresa que comercialitza aquesta aplicació per a mòbils.

En la presentació d’aquesta nova eina que ofereix l’Ajuntament urgellenc a la ciutadania, Jordi Fàbrega ha manifestat que “amb l’App Tramit es fa un salt endavant gràcies a una nova relació digital amb tots els conciutadans”. L’alcalde urgellenc ha remarcat que “si bé la pandèmia ens ha obligat a fer un pas endavant amb la manera com ens relacionem i comuniquem amb els nostres ciutadans, des de l’Ajuntament urgellenc ja vam començar a treballar en l’inici d’aquesta legislatura per aconseguir una comunicació molt més fluida i bidireccional entre l’administració i els nostres veïns i veïnes de la Seu i de Castellciutat, i la pandèmia ens ha demostrat que anàvem en la bona direcció”. Fàbregaha explicat que abans de la pandèmia es rebien un 20% de les comunicacions de manera digital i la resta es rebien de manera presencials, però amb l’arribada del covid, i gràcies als codis QR que es van habilitar, el 80% de les comunicacions arriben a l’Ajuntament de manera telemàtica.

Amb l’increment de gestions telemàtiques que s’espera amb la posada en marxa d’aquesta App, es facilita disposar de personal i tot el temps necessari per atendre presencialment a l’Ajuntament a aquelles persones que no puguin fer-ho telemàticament.

Funcionalitats de Tramit

L’App Tramit presenta diverses funcionalitats com fer tràmits, rebre notificacions i realitzar pagaments en línia, així ho ha avançat la CEO de Tramit Smart App SL, Judith Bayés. “L’App Tràmit ha de suposar una eina d’eficiència tant en temps com en recursos tant per al ciutadà com per l’administració. Això generarà una estalvi que l’ajuntament pot dedicar allà on la tecnologia no és substituïble, i així posar en marxa d’altres polítiques públiques que siguin més necessàries per la ciutadania, especialment en aquest context postpandèmia”.

Concretament, els ciutadans des del seu mòbil podran realitzar diferents tràmits durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, podran rebre notificacions oficials, així com comunicacions de l’Ajuntament, mentre que el propi Ajuntament podrà comunicar per segments o col·lectius de la població. A més a més, els veïns i veïnes de la Seu podran pagar els seus impostos, tributs, autoliquidacions i sancions des del terminal mòbil.

Aquesta eina també permetrà a l’Ajuntament fer comunicacions a la ciutadania (com per exemple informar d’incidències a la via pública) o realitzar processos de participació ciutadana (per conèixer l’opinió dels ciutadans o d’una part concreta dels veïns i veïnes de la ciutat).

De moment Tràmit es posa en funcionament per poder presentar una instància genèrica, descarregar-se un volant d’empadronament (els 2 tràmits més freqüents que es realitzen amb l’Ajuntament) i adjuntar documentació a una instància ja presentada. Progressivament s’anirà incrementant les seves funcionalitats. Per fer servir l’App Tramit caldrà disposar d’un certificat digital per a dispositius mòbils, com l’idCAT mòbil, que es pot aconseguir a l’instal·lar-se l’App de Tràmit al telèfon mòbil.

Tothom que ho desitgi es pot descarregar ja aquesta aplicació al seu telèfon mòbil des d’Apple Store i Google Play, així com des de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.