L’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza el primer BioBlitz al Pla de les Forques

El dissabte dia 18 de setembre, entre 2/4 de deu del matí i 2/4 de dues del migdia tindrà lloc el primer BioBlitz (inventari de biodiversitat) a la capital alturgellenca, concretament a l’espai del Pla de les Forques.

Per tal d’assistir a l’activitat cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme Seu: www.turismeseu.com/bioblitz/ L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. S’aconsella portar prismàtics, roba còmoda, aigua, gorra, protecció solar i esmorzar (opcional). Aquesta activitat es dirigeix a adults i a nens i nenes a partir de 8 anys.

Què és un BioBlitz ?

El BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana “molt interessant” adreçada tant a infants com a adults que pretén, per una banda, donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies d’un espai alhora que se n’inventaria la biodiversitat i, per l’altra, permet que la ciutadania prengui consciència de la biodiversitat i de la natura que tenim en un espai proper a la nostra ciutat com és el Pla de les Forques.

En aquesta primera jornada es realitzarà l’estudi de tres grups biològics: les papallones, bones bioindicadores de l’estat ambiental del municipi, la flora i els ocells.

Cal destacar que aquestes jornades les porten a terme experts en cada àmbit d’estudi i això permet tenir un inventari d’espècies molt acurat de la biodiversitat i també que sigui una activitat d’educació ambiental “molt atractiva” donat el coneixement dels experts.