El comú d’Escaldes organitza la 16a edició grup de pares i mares adolescents

El comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa la 16a edició del grup de pares i mares d’adolescents. Un espai de conversa adreçat a famílies de fills d’entre 11 i 17 anys.

El dijous 30 de setembre començarà la 16a edició d’aquest projecte, a les 20.30 h al vestíbul del Prat del Roure. Les sessions aniran a càrrec de la psicòloga experta en l’àmbit de l’adolescència i la família, Assumpció Lluís.

Aquesta edició té la finalitat contribuir a donar eines als pares per gestionar situacions i reforçar la relació familiar per ajudar els fills a què passin per aquest emocionant procés de la manera més segura i saludable possible.

L’assistència és gratuïta, només cal fer la inscripció fins al 24 de setembre en aquest enllaç.