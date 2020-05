L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre les preinscripcions per a la llar d’infants ‘El Minairons’

Demà dimecres 13 de maig s’obre el termini per realitzar les preinscripcions a la llar d’infants municipal ‘Els Minairons’ de la Seu d’Urgell per al curs 2020-2021. Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica des de www.laseu.cat fins el divendres 22 de maig. Excepcionalment es podran presentar de forma presencial al Servei d’Educació de l’Ajuntament demanant cita prèvia al telèfon 670514175.

Les bases d’admissió per a la mateixa llar d’infants es podran consultar també a web municipal.

S’haurà d’adjuntar escanejada o fotografiada al tràmit online els següents documents: DNI del pare i de la mare o del tutor legal (o altres documents d’identitat), llibre de Família (o altres documents relatius a la filiació), targeta sanitària individual de l’infant, carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, i tots els documents que serveixin per justificar els criteris establerts a l’annex 1 de les bases.

Calendari

La publicació de la llista definitiva d’admesos està prevista pel 16 de juny al web municipal i el període de matrícula està previst pels dies 22 al 28 de juny. El procés de matrícula també serà preferentment telemàtic.

Finalment l’obertura de la llista d’espera serà a partir del dia 30 de juny.

Visites al centre

La jornada de portes obertes no ha estat possible per la crisi sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19, però al web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament urgellenc es pot trobar informació de la llar d’infants (vídeo i fulletó informatiu sobre aquest centre per a infants de 0 a 3 anys).

Per a consultes sobre el seu funcionament i el seu projecte educatiu es pot trucar al telèfon de la llar d’infants 973354891 o enviar un correu electrònic a minairons@aj-laseu.cat i a educacio@aj-laseu.cat