L’Ajuntament de la Seu d’Urgell buscarà fórmules per evitar la privatització dels menjadors escolars de la ciutat si el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) opta per deixar d’oferir aquest servei, tal com proposa el Pla Econòmic Financer de l’ens, aprovat el passat mes de desembre.

L’alcalde urgellenc Jordi Fàbrega, ha explicat que l’equip de govern s’ha reunit ja amb el president comarcal, Miquel Sala, per buscar alternatives a la cessió dels àpats dels centres educatius a una empresa privada. “Estem molt contents de la feina d’IAUSA i de programes de qualitat com el Mengem d’Aquí, i no volem que això canviï”, ha remarcat.

El vicealcalde Francesc Viaplana puntualitza que entre les opcions hi ha la creació d’una cooperativa o bé que el consistori assumeixi directament el servei. “Caldrà veure com ho fem, però entenem que si la Seu aposta per gestionar els centres urgellencs, on hi ha el gruix més gran d’alumnat, això pot beneficiar la resta de la comarca”, indica Viaplana, deixant entreveure que l’esforç econòmic no seria el mateix per al CCAU.

Interpel·lació de Compromís

L’equip de govern (Junts i ERC) ha explicat el seu posicionament en relació amb la possible privatització dels menjadors escolars a instàncies d’una interpel·lació al plenari del grup municipal de Compromís. La regidora Carlota Valls, que ja va alertar d’aquesta possibilitat ara fa quatre mesos, s’ha mostrat “gratament sorpresa per l’aposta per la gestió pública del servei”, tot i que ha fet notar el diferent punt de vista de “dues administracions que estan governades pels mateixos partits”. Valls ha recordat que “els menjadors no són per fer negoci, sinó que cal tenir-hi en compte criteris d’igualtat, de nutrició i foment dels productes de proximitat”.

Per la seva banda, la regidora de la CUP, Xènia Antona, ha assegurat que el seu grup vetllarà perquè la privatització no es faci efectiva i s’ha felicitat per la decisió de l’equip de govern. En aquest sentit, també ha aplaudit el fet que no s’ha aprovat la Llei Aragonès de contractació de serveis públics al Parlament de Catalunya.