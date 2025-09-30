Ramon Aranda serà present a la Titan Desert Almeria 2025

El veterà corredor del Principat, Ramon Aranda, afrontarà la Titan Desert Almeria amb un objectiu històric: esdevenir el primer corredor en assolir 30 participacions en proves Titan Desert, acumulant més de 15.000 km recorreguts. Una fita que cap altre ciclista ha aconseguit fins avui i que consolida la seva trajectòria com a pioner i referent d’aquesta competició. En aquesta edició, Aranda comptarà amb la companyia de Joan Montaner i Marc Montaner, qui competirà en la categoria dúo mixt juntament amb la ciclista Anders Pascale.
La Titan Desert Almeria 2025, del 2 al 5 d’octubre, constarà de 4 etapes exigents que recorreran els paratges únics del Cabo de Gata i el desert de Tabernas, amb punts emblemàtics com l’ascens a l’Alt de Velefique. En total, els participants hauran de completar 368 km i més de 6.000 metres de desnivell acumulat.
Més enllà del repte esportiu, aquesta participació vol reflectir també els valors que defineixen el Grup Montaner: compromís, esforç compartit, talent i superació personal i col·lectiva. Valors que connecten directament amb l’esperit d’una competició tan exigent com la Titan Desert, on la constància, el treball en equip i la capacitat d’afrontar reptes són imprescindibles.
Amb aquesta nova fita, Ramon Aranda i el Quality Team, de la mà del Grup Montaner, volen demostrar que tant a l’esport com a l’empresa, els grans objectius només s’assoleixen amb passió, esforç i confiança mútua.