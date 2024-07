Afectacions de trànsit en diferents punts del país per l’Andorra EPIC Pyrenees

Línies d’una carretera (@awesomecontent)

El servei de Mobilitat informa de les afectacions viàries previstes entre dimecres i dissabte (3 al 6 de juliol) amb motiu de l’esdeveniment esportiu Andorra EPIC Pyrenees, la prova per etapes de bicicletes de muntanya. Dimecres es tallarà, de 9 a 9:05 hores, la carretera general número 4 (CG-4) en sentit nord des de la Massana fins a Pal. Per aquest motiu es recomana evitar transitar per aquesta via de les 8:50 a les 9:15 hores

Així mateix, el dijous dia 5 hi haurà també un tall momentani a la carretera general número 2 (CG-2), en sentit nord, de Canillo fins a Incles de les 9 a les 9:05. Com en l’anterior cas, s’aconsella evitar circular per aquest indret entre les 8:50 i les 9:15 hores.

Ja de cara al dissabte, dia 6 de juliol, es procedirà a tallar la carretera General número 1 (CG-1), fet que suposarà que hi hagi un carril lent en sentit nord, de la rotonda de l’Olivera fins la de Fontaneda, de les 10.30 a les 13.40 hores i, igualment, un tall a la CG-1, amb un carril lent en sentit nord, de la rotonda Aixovall fins pont a la Palanca (Bombers), de les 10.30 fins a les 14.15 hores.

Es recomana informar-se de l’estat de trànsit a través de les xarxes socials del servei de Mobilitat abans d’iniciar un desplaçament per aquestes vies.