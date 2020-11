Una persona ha resultat ferida en un accident de trànsit aquest dimecres al matí a Santa Coloma.

La policia ha rebut l’avís a les 11:25 hores. L’accident ha tingut lloc a la CG1, al punt quilomètric 4,600 a Santa Coloma.

En l’accident per col·lisió per abast hi ha hagut dos turismes implicats, un Nissan Terrano i un VW Sharan, ambdós amb matricula del Principat.

La conductora del VW -una dona de 47 anys-, ha resultat ferida.