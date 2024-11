L’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc estrena el seu nou local al recinte de l’Escola Albert Vives

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’AEiG Urgellenc per a l’ús d’una planta al recinte de l’Escola Albert Vives (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc han signat aquesta setmana el conveni pel qual el Cau de la Seu podrà fer ús d’una planta del recinte de l’Escola Albert Vives per a les seves activitats habituals. Aquest acord permet a l’entitat disposar d’un nou espai que substitueixi el local de la zona de pràctiques de conducció, al costat del Parc del Bombers, on hi han estat al llarg dels darrers set anys.

L’alcalde, Joan Barrera, ha rubricat l’acord acompanyat de la tinent d’alcalde i regidora de Joventut, Christina Moreno. Per part de la corporació municipal també hi ha estat present la regidora Núria Tomàs, que la legislatura passada va encetar les gestions per a fer possible aquest trasllat, necessari pel fet que és previst que el local que han fet servir fins ara s’enderroqui, amb motiu de la construcció del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell. Per l’AEiG Urgellenc han estat presents a la signatura Ariadna Subils, Marc Pino, Pau Tarrés i Mireia Delgado.

Christina Moreno ha celebrat el fet que es concreti un acord “que ha portat temps”, perquè ja s’havia començat a preparar la legislatura passada i perquè entén que el Cau “és una associació prou important al teixit associatiu de la Seu com perquè tingui el seu espai”. Moreno recorda que, com a d’altres ciutats, l’Agrupament Escolta “s’encarrega de l’educació no formal dels nens i nenes” i, per tant “té un pes en el nostre context”.





Voluntat de cercar un local definitiu en el futur

La tinent d’alcalde hi afegeix que també han valorat “que des del Cau mateix creuen moltíssim en el seu projecte”, tal com ho demostra l’interès que han mostrat per a contactar amb l’Ajuntament i reunir-s’hi de cara a trobar una solució que els permeti seguir disposant d’un espai propi. Moreno destaca que ara tindran “un espai amb més comoditats”, perquè es tracta d’una planta de més de 300 metres quadrats i amb cinc sales, al segon pis de l’edifici del menjador de l’Escola Albert Vives. Un indret que totes dues parts han convingut que és el més adient en les circumstàncies actuals i que els permetrà disposar de més superfície per a les seves activitats habituals.

Tot i això, la regidora ha puntualitzat que l’Ajuntament manté la voluntat, si és possible, de cercar de cara al futur un altre local que pugui ser ja la seu definitiva d’aquesta associació. Per això, el contingut del conveni s’ha fet flexible per a adaptar-se a les noves necessitats que pugui tenir el col·lectiu en els anys vinents.

Marc Pino, cap de l’AEiG Urgellenc, considera molt important i simbòlic el nou emplaçament perquè per a ells representa “arrelar després dels 15 anys que portem fent activitat a la Seu”. Pino també valora que el local els permetrà “fer la nostra tasca amb seguretat, amb comoditat i amb millor atenció a tots els infants i joves”, a més d'”establir una relació amb l’Ajuntament” i reforçar el seu paper en el teixit associatiu de la ciutat i concretament entre la gent jove, una franja d’edat en la qual creu que encara es pot seguir millorant.

El responsable del Cau conclou que aquest local “és una gran millora” i hi afegeix que seguiran treballant per a quan sorgeixi l’oportunitat de disposar d’un local definitiu. Pino ha detallat que actualment treballen amb uns 80 infants i joves, compten amb 25 caps o monitors i tenen la voluntat de seguir creixent.





Seguir millorant l’Escola Albert Vives

I sobre la situació de l’Escola Albert Vives, la també regidora d’Educació ha recordat que segueixen en contacte amb la direcció del centre per a seguir modernitzant-lo en tots aquells aspectes en què cal adaptar les instal·lacions a les necessitats actuals, tenint en compte que ja fa més de 50 anys que es va inaugurar.

Tanmateix, i en referència al debat sobre el risc d’inundabilitat d’equipaments a prop del riu com aquest, Moreno ha defensat que aquesta escola “és un espai segur” i que compleix amb totes les normatives vigents, encara que “evidentment sempre es pot millorar”. Un dels objectius per a reforçar-ne la seguretat és la construcció d’un mur de contenció.