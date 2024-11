Escacs: El GM Òscar de la Riva s’endú el primer Prix FEVA

Guardonats en el Primer Prix FEVA (Federació d’Escacs Valls d’Andorra)

El Gran Mestre, Òscar de la Riva (2427 FIDE), s’ha proclamat campió del primer Prix FEVA que es va celebrar ahir, dissabte 16 de novembre, al local del GEVA, a Escaldes-Engordany. De la Riva es va endur el torneig invicte amb un total de 7,5 punts de 8 -només fent taules la darrera partida- i 150 euros de premi. El podi el van completar Jordi de la Riva (2166 FIDE) amb 6 punts i guardonat amb 100 euros i el Mestre Candidat Josep Maria Ribera Veganzones (2074 FIDE) amb 5,5 punts i 50 euros.

La resta de premiats, amb 25 euros cadascú, van ser Josep Ribera Baztán (1971 FIDE) amb 5,5 punts i Serni Ribera (2031 FIDE) amb 5,5 punts, qui van quedar quart i cinquè a la classificació final. Els premis de trams d’ELO FIDE blitz van recaure en la Mestra Candidata femenina Júlia Muratet (1860 FIDE) amb 4 punts per a la forquilla de 2000 a 1851 FIDE, per David Sinfreu (1838 FIDE) amb 4,5 punts pel tram de 1850 a 1701, Andrei Kovalenko (1687 FIDE) amb 4 punts en el tram de 1700 a 1501 i Idan Toker (sense FIDE) amb 3,5 punts pel tram inferior a 1599 FIDE. Pel que fa als premis especials, Ariadna de la Riva (1850 FIDE) va ser la millor jugadora femenina amb 4,5 punts i el Mestre FIDE Raül Garcia (2065 FIDE) fou el millor participant major de 65 anys amb 5 punts.

El torneig -que va repartir 500 euros en premis- es va disputar a 8 rondes, a un ritme de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada per a cada jugador i va comptar amb un total de 26 participants. Els emparellaments, els resultats ronda per ronda i la classificació final es poden trobar a Chess-Results.com.