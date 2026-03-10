L’acumulació de neu malmet el parc solar de Grau Roig

El parc solar de Grau Roig ha quedat malmès després de l’acumulació de neu que s’ha registrat aquest hivern. Amb l’inici de la fossa de la neu acumulada, els equips de FEDA han inspeccionat l’estat del parc solar i han constatat que una part dels panells fotovoltaics han quedat malmesos. A causa d’aquests danys, la producció solar de la instal·lació s’ha hagut d’aturar.
FEDA ha iniciat immediatament els tràmits per a analitzar en profunditat l’afectació i treballar amb les empreses que van dur a terme el projecte per a identificar si es tracta d’un error de l’empresa d’enginyeria o dels responsables de la instal·lació, i demanar responsabilitats per tal que el parc es pugui redissenyar i reconstruir amb la màxima celeritat i fiabilitat.
El disseny del parc solar de Grau Roig, que es va inaugurar l’any 2023, va contemplar ja les particularitats de la ubicació, l’alçada i les condicions meteorològiques de la zona, i per aquest motiu, FEDA ha mantingut la confiança en la robustesa de la instal·lació tot i les nevades importants dels darrers mesos.
En aquest sentit, el disseny del parc fotovoltaic ja preveia les càrregues de neu sense necessitat de treta de neu durant l’època d’hivern.
Concretament, el projecte sol·licitat per FEDA demanava tots els requeriments tècnics i necessaris tenint en compte l’alçada del parc, que es troba a 2.050 metres d’alçada, les càrregues de neu i les condicions de vent. Tot i el previst en el projecte, l’estructura ha demostrat no ser prou robusta.
La prioritat de l’equip de FEDA en aquests moments és identificar l’abast dels danys i treballar en la retirada dels panells malmesos per a poder iniciar el més aviat possible la reconstrucció del parc i que l’afectació en la pèrdua de producció sigui la menor possible.