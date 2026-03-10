Encamp: Les inscripcions per a les activitats de Pasqua del Llaç d’Animació i de l’Àrea de Jovent s’obriran dimecres

Cartell anunciant les dates de les activitats de Pasqua (Comú d'Encamp)
El Comú d’Encamp obrirà aquest dimecres, 11 de març, a partir de les 10 h, les inscripcions a les activitats infantils i juvenils de Pasqua al Llaç d’Animació ( infants de 3 a 5 anys) i a l’Àrea de Jovent (infants de 6 a 11 anys) d’Encamp i del Pas de la Casa. Les inscripcions es podran fer a través del web comuencamp.ad o de forma presencial a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.  

La parròquia es prepara per a celebrar la Pasqua amb una proposta de lleure educativa i temàtica inspirada en l’univers del videojoc Super Mario Bros, amb l’objectiu d’oferir als infants i joves una experiència enriquidora, activa i adaptada a cada franja d’edat durant dues setmanes de joc, reptes i creativitat que combina diversió i aprenentatge significatiu. Les activitats han estat dissenyades per a fomentar valors com la cooperació, l’esforç, la responsabilitat i el respecte, en un entorn segur i estimulant. 



Serveis de l’Àrea de Jovent durant les vacances de Pasqua 

La programació de l’Àrea de Jovent, de 6 a 11 anys, es desenvoluparà en dues setmanes diferenciades.  

La primera setmana hi haurà les colònies a l’Alberg de la Baronia, concretament del 30 de març al 2 d’abril. Una activitat de convivència durant quatre dies i tres nits a l’alberg comunal dels Cortals d’Encamp amb una àmplia programació. 

Al Pas de la Casa, el servei a les instal·lacions habituals de l’Àrea de Jovent estarà disponible des del 30 de març fins al 10 d’abril. A Encamp el servei a les instal·lacions habituals del Parc de l’Ossa serà del 7 al 10 d’abril.  

Els horaris durant les setmanes del servei de l’Àrea, a les instal·lacions habituals, s’estableixen de les 8 h a les 20 h a Encamp i de les 8:30 h a les 20 h al Pas de la Casa. 

Pel que fa als infants i joves de l’Àrea de Jovent es convertiran en protagonistes actius de l’aventura a través de jocs cooperatius i competitius, reptes d’equip i activitats creatives que promouen la presa de decisions, l’autonomia i el compromís col·lectiu.  



Serveis del Llaç d’Animació durant les vacances de Pasqua 

Els infants de 3 a 5 anys, a través del Llaç d’Animació, descobriran aquest univers Super Mario Bros mitjançant el joc simbòlic, dinàmiques motrius i propostes cooperatives pensades per a potenciar l’ajuda mútua i la convivència. 

Els horaris seran de 8 a 20 h a Encamp i de 8:30 a 20 h al Pas de la Casa.  



Preus i dades de contacte

El preu de les activitats és de 79,36 euros per setmana de quatre dies, mentre que per a la setmana de cinc dies, al Pas de la Casa, el cost és de 90,68 euros.  

S’aplicarà un descompte del 10% per als titulars del Carnet Jove, del Carnet Piolet o per als usuaris dels serveis, així com un descompte del 20% per al segon germà o germana inscrit.  

Les places són limitades, amb una capacitat establerta per a garantir la qualitat de l’atenció i el bon desenvolupament de les activitats.  

Per a més informació es pot contactar amb cada espai: 

