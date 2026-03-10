Encamp: Les inscripcions per a les activitats de Pasqua del Llaç d’Animació i de l’Àrea de Jovent s’obriran dimecres

El Comú d’Encamp obrirà aquest dimecres, 11 de març, a partir de les 10 h, les inscripcions a les activitats infantils i juvenils de Pasqua al Llaç d’Animació ( infants de 3 a 5 anys) i a l’Àrea de Jovent (infants de 6 a 11 anys) d’Encamp i del Pas de la Casa. Les inscripcions es podran fer a través del web comuencamp.ad o de forma presencial a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.
La parròquia es prepara per a celebrar la Pasqua amb una proposta de lleure educativa i temàtica inspirada en l’univers del videojoc Super Mario Bros, amb l’objectiu d’oferir als infants i joves una experiència enriquidora, activa i adaptada a cada franja d’edat durant dues setmanes de joc, reptes i creativitat que combina diversió i aprenentatge significatiu. Les activitats han estat dissenyades per a fomentar valors com la cooperació, l’esforç, la responsabilitat i el respecte, en un entorn segur i estimulant.
Serveis de l’Àrea de Jovent durant les vacances de Pasqua
La programació de l’Àrea de Jovent, de 6 a 11 anys, es desenvoluparà en dues setmanes diferenciades.
La primera setmana hi haurà les colònies a l’Alberg de la Baronia, concretament del 30 de març al 2 d’abril. Una activitat de convivència durant quatre dies i tres nits a l’alberg comunal dels Cortals d’Encamp amb una àmplia programació.
Al Pas de la Casa, el servei a les instal·lacions habituals de l’Àrea de Jovent estarà disponible des del 30 de març fins al 10 d’abril. A Encamp el servei a les instal·lacions habituals del Parc de l’Ossa serà del 7 al 10 d’abril.
Els horaris durant les setmanes del servei de l’Àrea, a les instal·lacions habituals, s’estableixen de les 8 h a les 20 h a Encamp i de les 8:30 h a les 20 h al Pas de la Casa.
Pel que fa als infants i joves de l’Àrea de Jovent es convertiran en protagonistes actius de l’aventura a través de jocs cooperatius i competitius, reptes d’equip i activitats creatives que promouen la presa de decisions, l’autonomia i el compromís col·lectiu.
Serveis del Llaç d’Animació durant les vacances de Pasqua
Els infants de 3 a 5 anys, a través del Llaç d’Animació, descobriran aquest univers Super Mario Bros mitjançant el joc simbòlic, dinàmiques motrius i propostes cooperatives pensades per a potenciar l’ajuda mútua i la convivència.
Els horaris seran de 8 a 20 h a Encamp i de 8:30 a 20 h al Pas de la Casa.
Preus i dades de contacte
El preu de les activitats és de 79,36 euros per setmana de quatre dies, mentre que per a la setmana de cinc dies, al Pas de la Casa, el cost és de 90,68 euros.
S’aplicarà un descompte del 10% per als titulars del Carnet Jove, del Carnet Piolet o per als usuaris dels serveis, així com un descompte del 20% per al segon germà o germana inscrit.
Les places són limitades, amb una capacitat establerta per a garantir la qualitat de l’atenció i el bon desenvolupament de les activitats.
Per a més informació es pot contactar amb cada espai:
- Llaç d’Animació: +376 728 400, +376 354 152 o llac@encamp.ad
- Àrea de Jovent: +376 834 333, +376 672 499 o areajovent@encamp.ad
- Espai Jove: +376 831 028, +376 635 400 o espaijove@encamp.ad