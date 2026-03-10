Comunicat de l’APTA respecte a un desenvolupament sostenible d’Andorra i la nova LOGTU

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), en el decurs dels darrers dies han mantingut reunions per tal de traslladar la seva visió respecte a un desenvolupament sostenible d’Andorra i així com les línies mestres sobre les quals s’hauria de bastir la nova LOGTU. Concretament el passat 18 de febrer una delegació de l’APTA, encapçalada pel president Sr. Josep Duró i els membres de la junta directiva Srs. Joan Albert Farré, Pere Fiñana i Jordi Cruz va mantenir una reunió al Palau Episcopal amb SE el Copríncep Episcopal, Mons. Josep-Lluís Serrano.
En la mateixa van lliurar el document presentat per l’APTA a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient sobre el qual s’hauria d’emmarcar la nova LOGTU, exposant les línies mestres i fent apreciacions des de diferents punts de vista.
Així mateix van exposar la situació que manté preocupats als Propietaris de Terres sobre el recurs interposat a la CTU en el nou POUP d’Ordino.
SE el Copríncep Episcopal Mons. Josep-Lluís Serrano, va agrair la diversitat de les exposicions i va demanar de mantenir-lo puntualment informat. Els representants de l’APTA es comprometen a informar-lo dels avenços en les matèries concernides.
Posteriorment, el passat 4 de març, una delegació de l’APTA, encapçalada pel secretari Sr. Jordi Cerqueda i els membres de la Junta Directiva Srs. Simó Duró, Josep Maria Riba va reunir-se a les dependències del Representant del Director de Gabinet del Copríncep Francès a Andorra el Sr. Robert Mauri.
En el decurs de la reunió es va traslladar i exposar el document presentat a la Comissió Legislativa per tal de que es pogués considerar i incloure les nostres apreciacions en el Dictamen sobre el que s’haurà de desenvolupar la nova LOGTU.
Per altra banda, és va exposar el gran neguit que suposa per a l’APTA la modificació del POUP d’Ordino per la inseguretat jurídica creada, el greuge creat sobre la propietat privada, i la possibilitat de crear jurisprudència, en la qual els propietaris són directament afectats per unes decisions polítiques que s’emmarquen més per la seva reactivitat que no pas per la seva reflexió.
El Molt Il·lustre Sr. Robert Mauri va comprometre’s a reportar sobre la reunió mantinguda al S.E. Copríncep francès. Per últim, va manifestar la seva preocupació del SE Copríncep Francès sobre el problema de l’habitatge, que malauradament és un problema de gran magnitud en els darrers temps que afecta més enllà de les nostres fronteres a diversos punts d’Europa.