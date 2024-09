L’accés de la CG-3 a Fiter i Rossell, tancat al trànsit les nits de dimarts i dimecres

El vial quedarà tallat les nits de dimarts i dimecres (Mobilitat.ad)

Aquest dimarts i dimecres a la nit, de les 22.30 hores fins a les 05.00 hores, el vial de la carretera general número 3 (CG-3) d’accés a l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany romandrà tancat al trànsit. El motiu no és un altre que uns treballs que ha de dur a terme el servei de Conservació i Explotació de Carreteres d’Andorra (COEX).

Segons informa Mobilitat.ad a través de les seves xarxes socials, per als conductors que transiten habitualment per aquest punt afectat tindran com a alternatives, mentre es realitzin els treballs, els túnels del Pont Pla i de les Dos Valires.